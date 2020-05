Gp Virtuale Formula E/ Streaming video tv: orario e vincitore

Pubblicità

Torna sotto i riflettori il campionato virtuale della Formula E: anche oggi sabato 2 maggio infatti assisteremo alla diretta del Gp virtuale della formula E, secondo round ufficiale (ma terzo nel complesso dopo la gara di prova) per la “Race at Home”, il torneo di videogiochi che la stessa federazione ha promosso perché gli appassionati, a digiuno di gare per via dello stop per l’emergenza coronavirus, non rimangano soli. E certo non lo saranno neppure questo sabato pomeriggio: come al solito alle ore 16.30 italiane si accenderà una gara entusiasmante, con tanti protagonisti del campionato elettrico, prontissimi a regalarci grande spettacolo, naturalmente al volante del simulatore. Dopo anche la gara di Hong Kong, non dubitiamo infatti che anche la prova odierna sarà divertentissima e dunque siamo certo davvero impazienti di dare di nuovo la parola alla competizione. Non scordiamo poi che il tutto ha uno scopo benefico: i proventi di questa iniziativa infatti andranno tutti all’Unicef.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E, COME SEGUIRE LA GARA

Per questa diretta del Gp virtuale di Formula E, prevista oggi a partire dalle ore 16.30, atteso secondo round del campionato della “Race at Home” è prevista una copertura media davvero importante. La gara infatti non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video sul portale sportmediaset.com: in aggiunta potremo godere dell’imprese sulle curve virtuali del tracciato dei nostri beniamini anche sul portale della Formula E e sui profili social collegati.

DIRETTA GP VIRTUALE FORMULA E: I PROTAGONISTI IN PISTA

Siamo dunque anche oggi davvero impazienti di dare la parola alla pista per la diretta del Gp virtuale della Formula E, che sarà però solo il secondo appuntamento della Race at Home. Come già occorso nei primi appuntamenti, pur trattandosi solo di una sfida a colpi di joystick, pure lo spettacolo e il divertimento come anche la competizione pure non mancheranno di certo: e pure i grandi protagonisti. Per la prima volta infatti tutti i piloti del campionato elettrico hanno infatti risposto presente all’iniziativa: Da Costa, Vergne, Abt, ma pure Di Grassi e Vandoorne infatti sono pronti a tenerci ancora una volta compagnia com le loro imprese virtuali, e di certo lo farà anche Maximilian Gunter, vero protagonista e assoluto dominatore delle prime due gare di questo torneo virtuale. Ovviamente i piloti ufficiali della formula E non saranno gli unici: al fianco infatti si svolgerà una gara in contemporanea ma riservata ai migliori sim racer in circolazione, pronti a giocarsi anche oggi le loro chance al simulatore per ottenere il primo gradino del podio.



