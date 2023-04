GPT 5/ OpenAI non la svilupperà: lo ritiene “un rischio”

Chi era pronto a GPT 5, dovrà rassegnarsi all’idea di poterlo utilizzare presto. Persino Sam Altman, Presidente di OpenAI, si è detto preoccupato a rilasciare una nuova versione, anche perché recentemente è stata pubblicata la versione GPT 4, con evidenti miglioramenti.

Sam Altman, di recente ha ricevuto tantissime richieste da parte di Elon Musk e altri firmatari, che hanno richiesto ad OpenAI, di chiarire ed implementare dei sistemi di sicurezza avanzata. In futuro – prossimamente – sarà sempre più difficile distinguere un agente virtuale da uno reale.

GPT 5: problemi di sicurezza in vista?

All’evento pubblico tenusosi al Mit di Boston sull’intelligenza artificiale, Sam Altman, presidente di OpenAI, ha fatto sapere che GPT 5 – almeno per il momento – non ci sarà. E poi proprio nelle scorse settimane, è arrivata la versione 4 di ChatGPT.

Le parole di Altman sono state breve ma coincise: “GPT 5 non lo stiamo sviluppando e non lo faremo per un bel po’ di tempo. Stiamo facendo altre cose oltre con Gpt–4 e penso ci siano una serie di problemi di sicurezza che è importante affrontare“.

Problemi di sicurezza che però, non ha pronunciato. Ed ecco che forse, dopo questa dichiarazione potremmo anche pensare che il garante italiano non abbia fatto poi così male a bloccare ChatGPT in Italia.

Sempre OpenAI afferma: “è importante prendersi del tempo per studiare davvero il modello di sicurezza e cercare di capire cosa sta succedendo“. Si tratterebbe quindi, di una maggior cautela riguardante il trattamento dei dati.

A questa richiesta, OpenAI non aveva ancora dato risposta, ecco perché almeno in Italia (ma anche in qualche altro Paese), la società fondatrice del programma di Intelligenza artificiale, non aveva ancora preso posizione.

Proprio di recente, giunge una bella notizia: ChatGPT potrebbe tornare operativo in Italia, entro il 30 aprile 2023. Al momento, piuttosto che GPT5, si pensa a correggere queste situazioni sull’analisi e raccolta dei dati.











