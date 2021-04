Grace Ambrose, Stefania de Il Paradiso delle Signore/ “Mi sento spaccata a metà…”

Grace Ambrose è l’attrice che interpreta il personaggio di Stefania Colombo nella fiction del pomeriggio di Rai Uno “Il Paradiso delle Signore”. Ospite quest’oggi della trasmissione “Oggi è un altro giorno”, la ragazza ha raccontato alla conduttrice Serena Bortone le origini dei suoi genitori: “Mia madre è nata da mamma americana, ma suo papà era del Cilento. Mio papà, invece, è nato da padre inglese, ma la mamma era salernitana. In particolare, mio padre faceva l’assistente di volo a New York e lì mia madre stava studiando. Si sono conosciuti ed è germogliato l’amore”.

La donna ha asserito quindi che, in virtù del proprio albero genealogico, non si sente né totalmente appartenente agli USA, né totalmente appartenente al Belpaese: “Diciamo che mi sento spaccata a metà, metà americana e metà italiana. Lavorare negli Stati Uniti d’America? Magari, per me sarebbe un sogno. La lingua, di certo, non sarebbe un problema e non rappresenterebbe un ostacolo”. Ora, però, la vediamo impegnata ne “Il Paradiso delle Signore”, al cui interno rappresenta a tutti gli effetti una new entry.

GRACE AMBROSE: “SONO SBADATA, MA ANCHE RAZIONALE”

Grace Ambrose, a proposito della sua partecipazione allo sceneggiato pomeridiano griffato Rai, ha descritto a “Oggi è un altro giorno” il personaggio che interpreta, quello di Stefania Colombo, che finisce per innamorarsi di Federico, impersonato dal professionista Alessandro Fella (da tre anni facente parte del cast). Quali sono le similitudini che la giovane nota tra se stessa e Stefania? “Come lei sono sbadata, ho la testa tra le nuvole e temo il giudizio degli altri. Tuttavia, esiste una sostanziale differenza tra me e lei: lei si butta in tutto ciò che fa, mentre io sono molto più razionale nell’agire. Per esempio, io non mi sarei mai innamorata di un uomo che non mi corrisponde”. Anticipazioni ulteriori sulle evoluzioni di vita che il suo personaggio subirà nel corso de “Il Paradiso delle Signore” non ne ha potute dare per ragioni meramente contrattuali, anche se qualcosina Grace Ambrose si è lasciata sfuggire: “Stefania ha una mamma che prima o poi scoprirà di avere, ma non posso dire niente di più, se non che giungeranno delle persone nella vita di Stefania…”.

