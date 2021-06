Grace di Monaco/ Video, su Rai 3 il film con Nicole Kidman (oggi, 27 giugno)

Grace di Monaco andrà in onda su Rai 3 nel primo pomeriggio di oggi, domenica 27 giugno, alle ore 14.30. Ci troviamo di fronte a un film biografico del 2014 diretto da Olivier Dahan (Pollicino, I fiumi di porpora 2 – Gli angeli dell’Apocalisse, La vie en rose) ed interpretato da Nicole Kidman (Moulin Rouge, Eyes wide shut, Dogville), Tim Roth (Le iene, The hateful height, la serie tv Lie to me), Paz Vega (Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare, Carmen, Rambo – Last blood) e Frank Langella (Frost/Nixon – Il duello, Dracula, Captain Fantastic). Il film racconta un anno della vita di Grace Kelly, a cavallo fra il 1961 e ’62, un anno particolarmente importante per la donna, sia come attrice che come Principessa di Monaco.

Grace di Monaco, la trama del film

Ora andiamo a sottolineare la trama di Grace di Monaco. 1962, un anno molto difficile per il Principato di Monaco, in rapporti molto tesi con la vicina Francia. Se la situazione politica per Ranieri di Monaco (Tim Roth) e la sua consorte, l’ex attrice hoolywoodiana Grace Kelly (Nicole Kidman), appare difficile, quella famigliare non è molto migliore. I due stanno infatti affrontando una crisi coniugale dovuta ai numerosissimi impegni del Principe. Il primo ministro francese, De Gaulle, vorrebbe addirittura annettere il Principato di Monaco o conquistarlo con le armi, per rimpinguare le casse dello Stato ormai svuotate dalla crisi in Algeria. La Kelly è lontana dalle scene ormai da 6 anni, quando nel 1956 preferì la vita come Principessa di Monaco a quella di diva del cinema. A complicare ulteriormente la situazione dei coniugi compare Alfred Hitchcock (Roger Ashton-Griffiths), che propone all’attrice di ritornare in America per girare il suo nuovo film, Marnie. Divisa fra i suoi impegni come Principessa, il suo desiderio di tornare a recitare e il suo amore mai sopito per Ranieri, Grace dovrà decidere definitivamente che strada vuole percorrere e scegliere se essere attrice o Principessa.

Video, il trailer del film

