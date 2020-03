Grace di Monaco/ Video, su Rai 3 il film con Tim Roth e Nicole Kidman (9 marzo)

Grace di Monaco anima la prima serata di Rai 3 di oggi, 9 marzo, a partire dalle 21:20. Il film è una produzione di Stati Uniti, Italia, Belgio e Francia uscito nel 2014 e che nelle prime 3 settimane di programmazione nelle sale cinematografiche ha sfiorato i 2 milioni di euro di incasso. La regia del film è stata affidata Olivier Dahan, già regista di altri film di successo come I fiumi di porpora 2 e La vie en rose, cui è affidato un cast di ottimi attori tra i quali primeggia Nicole Kidman nel ruolo della principessa, Tim Roth, Frank Langella, Paz Vega, Parker Posey e Milo Ventimiglia. La sceneggiatura del film è stata curata da Arash Amel mentre la scenografia vede la sapiente mano di Dan Weil, con le musiche di Christopher Gunning. L’uscita del film ha avuto un’accoglienza fredda da parte della critica.

Grace di Monaco, la trama di Grace di Monaco

La trama di Grace di Monaco è interamente basato su un periodo di circa 1 anno, compreso tra il 1961 e il 1962, quando la principessa Grace si trova nel pieno di una profonda crisi coniugale con il principe di Monaco Ranieri in quanto combattuta se ritornare sulle scene cinematografiche, che aveva abbandonato nel 1956 anno del suo matrimonio, o dedicarsi a tempo pieno alla vita reale. Si tratta di un periodo molto particolare per il piccolo stato monegasco in quanto il presidente francese De Gaulle minaccia di annetterlo alla Francia; ciò comporta che il principe Ranieri sia totalmente immerso negli impegni politici trascurando il suo matrimonio; a complicare le cose arriva la proposta di Alfred Hitchcock, che ha sempre ritenuto Grace Kelly la sua musa ispiratrice, di farla ritornare nel mondo del cinema per interpretare da protagonista il suo ultimo lavoro Marnie. Il film racconta gli stati d’animo della donna che si trova combattuta tra il desiderio di riprendere il lavoro che ha sempre amato e dall’altro mantenere inalterati gli equilibri all’interno della sua famiglia e della vita politica del suo consorte.

