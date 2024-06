Grace e Joanna Cuomo, concorrenti Io Canto Family 2024/ Mamma e figlia possibili finalisti?

Grace e Joanna Cuomo sono mamma e figlia concorrenti di Io Canto Family 2024, il talent show musicale di successo condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Mamma e figlia sono pronte per la terza puntata dopo il successo della precedente che le ha viste tra le indiscusse protagoniste. Cosa avranno in serbo per questa sera? Una cosa è certa: mamma e figlia sono pronte a sorprendere ancora una volta il pubblico di Io Canto Family, ma anche la giuria e i caposquadra con esibizioni emozionati, ma anche divertenti e trascinanti. Ogni loro esibizione presentata sul palcoscenico ha lasciato il segno conquistando il parere unanime della giuria composta da Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Al Bano Carrisi (Jasmine Carrisi). Durante la terza puntata mamma e figlia riusciranno a fare meglio della precedente puntata? Ricordiamo che Grace e Joanna fanno parte della squadra di Anna Tatangelo che si è classificata al quarto posto nella classifica finale.

In vista della finale cresce la tensione tra i concorrenti e Grace e Joanna Cuomo sono chiamate a fare ancora di più. Mamma e figlia però non hanno alcuna paura; anzi sono pronte a mostrare ancora una volta tutta la loro complicità e talento per raggiungere l’obiettivo della finale. Ci riusciranno?

Grace e Joanna Cuomo alla conquista di Io Canto Family 2024

Durante l’ultima puntata di Io Canto Family 2024 Grace e Joanna Cuomo si sono esibite sulle note di Angel di Sarah McLachlan emozionando tutta la giuria. Claudio Amendola: “è chiaro che l’emozione ha superato ogni cosa. 8”, mentre Jasmine Carrisi “mi hanno devastato emotivamente nel miglior tempo possibile e dà un 10”. Fabio Rovazzi: “mi avete veramente emozionato tanto, sei crollata un attimino, ma è stato tutto perfetto. 9”. Infine Orietta Berti che dà un 9”. Joanna e la figlia Grace sono tornate sul palcoscenico per cantare in duetto con Anna Tatangelo sulle note di “Baby one more time”. Una performance divertente che è stata acclamata anche dalla giuria. Claudio Amendola: “mi ha impressione come le tre voci si inseguissero, controcantassero, si mischiano con una delicatezza e potenza enorme. Vi do un 9”, mentre Orietta Berti: “sono state bravissime, questa canzone ha fatto il giro del mondo, la conosciamo tutti. Sei stata molto brava: dò 8 ad entrambe”. Poi Fabio Rovazzi: “bella esibizione, mi sono divertito. Bravissime, dò 8”. Infine Jasmine Carrisi: “siete state bravissime, dò 8”.

Il debutto della giovanissima Grace Cuomo con la mamma Joanna ha lasciato il segno sin dalla prima puntata quando si sono fatte ascoltare ed apprezzare sulle note di “Click Boom” di Rose Villain. Complimenti a scena aperta dalla giuria, ma anche dalla maestra di canto che dopo la prima performance live ha dichiarato: “Grace e Joanna sono bravissime. Grace ha delle grandi potenzialità che unisce all’impegno e alla costanza, doti non comuni per l’età”. E siamo solo all’inizio: chissà che Grace e Joanna Cuomo non possano con il loro talento arrivare alla finale di Io Canto Family 2024.

