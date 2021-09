Grace e Joy, figlie ClioMakeup (Clio Zammatteo)/ “I bambini non mi piacevano, ora invece…”

Grace Cloe Midolo e Joy Claire Midolo sono le due figlie di Clio Zammatteo (ClioMakeup), truccatrice, youtuber, conduttrice televisiva e imprenditrice originaria di Belluno sposata dal 2008 con Claudio Midolo, game designer nato a Saronno in provincia di Varese. La prima delle loro figlie, Grace, è venuta alla luce nel 2017 dopo nove anni di matrimonio. In precedenza, infatti, Clio e Claudio hanno subito il dramma dell’aborto spontaneo, perdendo un bambino nel 2015.

In seguito è arrivata Joy, nata ad aprile 2020 nel pieno della pandemia, e i suoi genitori hanno deciso di chiamarla così proprio in riferimento alla ‘gioia’ che un po’ si era persa in un periodo difficile come quello da cui siamo reduci. La gioia, in casa loro, l’ha portata sicuramente: oggi la piccola cresce sana e forte insieme alla sorella Grace, vera ‘star’ del profilo Instagram di Clio sin da quando è nata.

Grace e Joy, chi sono le due figlie di ClioMakeup e Claudio Midolo

A differenza di altri genitori, infatti, ClioMakeup e Claudio hanno deciso di condividere gran parte della loro vita privata sul web, coinvolgendo inevitabilmente anche le loro bambine. Per i fan è sempre un piacere vedere le foto che testimoniano la loro crescita: sia Grace che Joy sono due bambine bellissime e piene di vita, e non stupisce che i loro scatti facciano sempre il pieno di like.

Non tutti sanno che sia Grace che Joy hanno un secondo nome – ‘Cloe’ nel caso di Grace e ‘Claire’ nel caso di Joy – scelto apposta per tramandare la tradizione di famiglia dei nomi con ‘Cl’. Le due piccole di casa Midolo saranno anche loro tra le protagoniste di Clio Back Home, il nuovo show in onda su Discovery+ che segue la vita e le vicende professionali di ClioMakeup da New York fino al suo (ri)trasferimento in Italia.

ClioMakeup parla delle sue figlie: “Mi hanno cambiata”

In un’intervista rilasciata il 1° dicembre a Vanity Fair, Clio Zammatteo ha parlato di come la nascita delle sue due figlie l’abbia profondamente cambiata: “Non sono mai stata una che impazziva davanti ai bambini, confesso che non mi piacevano molto”, ammette. “Ora, invece, amo guardare il mondo con i loro occhi, e non mi riferisco solo alle mie figlie. I bambini ti fanno riscoprire il mondo”.

A partire dal lieto evento, Clio Zammatteo ha anche ripercorso la sua infanzia: “Ricordo quando andavo nei campi con i miei nonni, in campagna correvo tra i fiori. E ripetevo ‘grazie, Signore, grazie’, per la bellezza della natura che avevo intorno. Da mamma vorrei insegnare anche questo, il rispetto per l’ambiente. Provo a iniziare dalle piccole cose. Grace quando lava i denti chiude sempre il rubinetto”.

