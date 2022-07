Grace e la figlia in arrivo di Stash/ Lui: “qui siamo già tutti innamorati di te”

Stash e Giulia Belmonte: dopo la figlia Grace aspettano la seconda figlia

Grace e la figlia in arrivo di Stash dei The Kolors. Il cantautore è diventato papà per la prima volta della piccola Grace nata dall’amore con la compagna Giulia Belmonte. La nascita di Grace ha cambiato la vita del cantante e della moglie che sui social hanno in diverse occasione condiviso tutta la loro gioia ed amore per l’arrivo di una nuova vita. “Mi sento PIENA di amore e di felicità. Ogni sua scoperta per me è un’emoziona unica” sono state le parole della mamma dopo la nascita della piccola Grace di cui hanno deciso di non mostrare il volto. Una scelta che i due genitori hanno fatto pensando principalmente social e alla discrezione come ha sottolineato proprio la Belmonte: ” non ci piace l’idea di divulgare pubblicamente l’immagine di una bimba che non ha la minima consapevolezza di ciò che è il web. Non pensiamo questa sia una scelta migliore o peggiore di chi decide invece di mostrare i propri figli, però in questo momento noi ci siamo di fare così”.

Una cosa è certa l’arrivo di Grace ha unito sempre di più Giulia Belmonte e Stash che qualche settimana fa hanno fatto un altro annuncio. La coppia è in attesa del secondo figlio come ha confessato proprio il frontman dei The Kolors: “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo”.

Stash dopo la figlia Grace diventa papà bis

E’ un periodo davvero felice per Stash dei The Kolors. Il cantante, infatti, dopo la nascita della prima figlia Grace ha annunciato l’arrivo di una seconda figlia. Proprio così, l’annuncio è arrivata sui social facendo emozionare i tantissimi fan del cantante che da diverso tempo è felicemente legato a Giulia Belmonte. “Ciao piccola bebè, la mamma, il tuo papà e la tua sorellina ti aspettano. Qui sono già tutti innamorati di te, papà ti canta ogni giorno tante canzoni e la tua sorellina dà sempre tanti bacini sul pancione, chissà se riesci a sentirli.. lei è impaziente di conoscerti e non vede l’ora di giocare con te!” – ha scritto Stash parlando di un vero e proprio miracolo. Già la nascita di Grace era stato un vero e proprio dono dal cielo.

Pure la mamma Giulia Belmonte ha sempre speso parole di grande emozione per l’arrivo della figlia e per il compagno: “lui è il mio posto del cuore, dove mi sento al sicuro e protetta, dove sono libera di sentirmi me stessa, dove non devo fingere e dove c’è tutto l’amore del mondo”.











