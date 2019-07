Grace Jones/ La diva “durata meno di un Martini” sul set di Bond 25 (Techetechete)

Cantante, attrice, modella ma non solo: Grace Jones è un’icona del mondo dello spettacolo e la giamaicana sarà protagonista della puntata di Techetechete di oggi, martedì 2 luglio 2019. Nata a Spanish Town, la 71enne ha scritto la storia del mondo della musica con le sue canzoni: undici gli album in studio lanciati dal 1977 al 2008, con molti singoli che ancora oggi continuano a risuonare nelle radio italiane e di tutto il mondo. Considerata un’anticipatrice del trip-hop, Grace Jones ha messo il suo stile elegante in numerose correnti del mondo canoro: dalla disco music al reggae, passando al rock e, infine, alla new wave. Ma anche nel mondo del cinema non sono mancate esperienze degne di nota: da Conan il distruttore di Richard Fleischer a 007 – Bersaglio mobile di John Glen, passando per Il principe delle donne di Reginald Hudlin. Un elenco che avrebbe potuto comprendere anche Bond 25, ma…

GRACE JONES E L’ADDIO A BOND 25

I produttori del nuovo capitolo della saga di 007 avevano pensato a Grace Jones come special guest del film con protagonista Daniel Craig, ma il cameo è stato ritenuto «insignificante» dall’iconica diva giamaicana. Secondo quanto riporta il The Sun, la 71enne è andata via dal set furiosa pochi minuti dopo il suo arrivo: la Jones si sarebbe sentita insultata per quanto fosse piccola la sua parte e poche le sue battute. «Il suo ritorno era stato pensato come un momento gradito al pubblico e i capi erano realmente elettrizzati all’idea di averla nel cast. Naturalmente, trattandosi di una vera star, le avevano riservato un’accoglienza da tappeto rosso per farla sentire la benvenuta» spiega una fonte al tabloid, evidenziando poco dopo: «E’ saltato fuori che Grace si aspettava di avere un ruolo più importante nel film e quindi ha preso quel suo breve cameo come uno sgarbo. Così la sua visita al set è durata meno di un Martini».

