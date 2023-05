Grace Kelly, moglie del principe Ranieri/ Le nozze nel 1956, la tragica morte nel 1982

Grace Kelly: il matrimonio con il principe Ranieri di Monaco

Oggi, 31 maggio 2023, cade il centenario della nascita di Ranieri III. Il principe di Monaco. Rainier Louis Henri Maxence Bertrand de Grimaldi – era nato nel 1923 al Palazzo dei Principi di Monaco, unico figlio della principessa Charlotte di Monaco e del conte Pierre de Polignac. Ranieri si ritrova principe regnante del principato dopo la morte del nonno Luigi II, nel 1949, perché sua madre cinque anni prima aveva rinunciato al titolo di principessa ereditaria. Il principe Ranieri è passato alla storia, non solo per il suo lungo regno, ma sopratutto per il suo matrimonio con l’attrice americana Grace Kelly.

Il principe e l’attrice si incontrarono per la prima volta al Festival di Cannes del 1955, dove Grace Kelly era attesa in quanto protagonista del film “The Country Girl” diretto da George Seaton. Dopo il loro primo incontro, Grace e Ranieri iniziarono una lunga corrispondenza. Il loro fidanzamento fu annunciato al mondo il 5 gennaio 1956 dalle stanze della Kelly Home di Philadelphia, seguito da una conferenza stampa al Philadelphia Country Club.

Grace Kelly: la tragica morte nel 1982

Il matrimonio del principesse Ranieri III di Monaco e di Grace Kelly fu celebrato il 18 (in forma civile) ed il 19 aprile (in forma religiosa) del 1956 al Palazzo dei Principi di Monaco e venne trasmesso in diretta e visto da circa 30 milioni di spettatori. L’abito da sposa era stato disegnato dalla costumista vincitrice del premio Oscar Helen Rose e regalato all’attrice dagli MGM Studios e oggi esposto all’Art Museum of Philadelphia. Il matrimonio segnò la fine della carriera di attrice di Grace Kelly, il suo ultimo film è stato “Alta società”. Ranieri e Grace hanno avuto tre figli: Caroline, Albert e Stephanie. Grace Kelly è morta il 14 settembre 1982, dopo un incidente stradale sulla curva vista mare ripresa anche nel famoso film di Hitchcock “Caccia al ladro”, che vedeva protagonisti Cary Grant e la stessa Kelly. Al suo fianco c’era la principessina Stephanie, terzogenita della coppia reale, uscita incolume dall’incidente. I funerali furono furono celebrati il 18 settembre 1982 nella cattedrale di Monaco.

