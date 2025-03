Da almeno un paio di anni, nella vita sentimentale di Rudy Zerbi c’è Grace Raccah, la figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, operativo nell’abbigliamento uomo. I due sono stati pizzicati insieme per la prima volta dalla rivista specializzata Chi, oggi sono più uniti che mai e vivono con grande intensità il loro amore. “A cinquant’anni ho scoperto che l’amore vuol dire stare bene e non soffrire”, ha detto l’insegnante di Amici in una intervista a Verissimo, parlando della sua nuova compagna.

Benché la loro relazione non sia un segreto, la coppia preferisce vivere la propria storia alla larga dagli occhi indiscreti e tendenzialmente, almeno in tv, Rudy Zerbi cerca di non far trapelare troppo della sua vita privata. Discorso diverso sui social, dove appaiono diverse foto di coppia sui profili social di Grace. Oggi Grace e Rudy Zerbi sembrano aver trovato un equilibrio quasi perfetto e sono sereni l’uno al fianco dell’altro.

Rudy Zerbi prima di Grace: quattro figli da tre donne diverse

Ricordiamo che prima di fidanzarsi con Grace Raccah, Rudy Zerbi aveva avuto altre tre compagne, con le quali ha condiviso un pezzo di strada molto importante della sua vita. Dalla prima moglie Carlotta, infatti, sono nati due figli, che sono Tommaso e Luca, da Carlotta è invece arrivato Edoardo, mentre nel 2015 è nato il figlio Leo, frutto d’amore dalla relazione con l’architetto Maria Soledad Temporini.

​Nonostante la separazione oggi il produttore musicali mantiene rapporti cordiali con le ex compagne. Troppo importante per lui il concetto di famiglia unita, per preservare e tutelare il benessere dei figli. “Sono un papà che cerca di tenerli tutti uniti e di farli divertire insieme. Loro vivono in tre città diverse proprio perché hanno tre mamme diverse”, aveva confidato Rudy Zerbi in un’intervista al Maurizio Costanzo Show

