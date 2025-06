Non tutti sanno Rudy Zerbi non solo ha quattro figli da tre diverse compagne, ma ha anche una bellissima fidanzata: Grace Raccah. Una donna che, a quanto pare, più di una volta hanno creduto fosse la figlia del coach di Amici. Una confessione che ha fatto proprio Zerbi durante una chiacchierata al telefono, credendo di non essere registrato.

Rudy Zerbi, chi è la fidanzata Grace Raccah/ L’ex moglie Carlotta Miti: perchè si sono lasciati?

La rivelazione è arrivata nel corso di una chiacchierata scherzosa, in diretta a Animal House, con Rosita Celentano, figlia di Adriano Celentano nonché cugina di Alessandra Celentano, con la quale Zerbi condivide l’avventura ad Amici da anni. L’interlocutrice ha chiesto all’amico chi tra lei e sua cugina porta meglio gli anni: “Ma tu ovviamente!” ha risposto Zerbi a Rosita, che poi ha aggiunto: “A te voglio bene per motivi storici, però tua cugina la amo proprio!”

Amici 20, l'ex allievo Esa Abrate svela di essere stato arrestato/ "Depresso e cacciato di casa, come sto"

Grace Raccah è la fidanzata di Rudy Zerbi: “La scambiano per mia figlia”, ecco perché

Rosita Celentano, a questo punto, rincara la dose, raccontando un aneddoto su sua cugina: “Tu devi sapere che una volta eravamo tutte e due a fare compere e un certo punto, alla cassa, va da Alessandra e le chiede di fare una foto, poi vede me e dice ‘Posso farla anche con sua nipote?'”. È a questo punto che Rudy Zerbi, collegandosi a questa rivelazione, ne fa una lui stesso sulla fidanzata Grace Raccah: “Io ho una fidanzata che è già la seconda volta in due anni che la scambiano per mia figlia. Nonostante sia madre di una figlia, non è che è una bambina!” Una rivelazione, fatta senza sapere di essere registrato, che è poi diventata virale e che trovate nel video alla fine dell’articolo. Ricordiamo che Grace Raccah, è la fidanzata di Rudy Zerbi dal 2023 e i due hanno ben 22 anni di differenza.

Amici 24, scene tagliate per proteggere Rudy Zerbi e Maria De Filippi?/ La polemica e le parole di Jurman