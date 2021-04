Gracia De Torres, ballerina Ciao Darwin/ “Per me è stata un’esperienza unica”

Gracia De Torres è stata una delle vallette di Ciao Darwin 8, le cui repliche vanno in onda il venerdì sera su Canale 5. Questa sera, venerdì 2 aprile, verrà riproposta la sfida tra “web e tv”. Al fianco di Paolo Bonolis ritroveremo la bellissima Gracia: “E come vi avevo detto siamo tornati! Le repliche di Ciao Darwin. Ogni venerdì! Non è ancora finita, fra poco mi vedrete in azione nel ballo”, ha annunciato nelle scorse settimane su Instagram. Nata ad Almeria in Spagna il 18 dicembre 1987, Gracia De Torres ha avuto un passato da pallavolista, ma dopo essersi rotta il crociato ha lasciato lo sport iniziando la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nel 2016 ha partecipato all’Isola dei famosi 11, classificandosi quinta. In Italia ha conosciuto Daniele Sandri, cestista e suo futuro marito. I due si sono sposati segretamente il 2 agosto 2018.

Gracia De Torres: “prima donna” a Ciao Darwin

“Per me è stata un’esperienza unica, mi sono ritrovata me stessa. Mi piace divertirmi”, ha detto Gracia De Torres ai microfoni di Sdl.tv commentando la sua esperienza a Ciao Darwin. Nel corso delle puntate la bellissima spagnola ha incantato il pubblico di Canale 5. Durante la sua esperienza all’Isola dei famosi, la modella aveva perso molto peso, arrivando a pesare 40 chili, mentre il suo peso forma è sempre stato 53. Sui social, Gracia De Torres si è spesso rivolta alle ragazze con problemi alimentari, raccontando la sua personale esperienza: “Insegnate i valori, ad essere equilibrati, difendete le ragazze da continui insulti e abusi di clienti. Fate sì che imparino, non che si distruggano. Io sono stata una di quelle ragazze che quasi non mangiava. Non lasciate che la società o i vostri sogni vi facciano cadere”.

