Gracia de Torres, sfogo post parto/ “Commenti insensibili su pancia, serve coraggio!”

Gracia De Torres ha dato alla luce due gemellini lo scorso 28 novembre ed a poco più di un mese di distanza dal parto ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post sfogo con a corredo la fotografia del cambiamento del suo corpo in queste settimane. “Vita e maternità. Quanta pazienza bisogna avere. Passiamo 9 mesi con 19 kg in più, dove il nostro corpo e gli ormoni sono impazziti. Arriva poi il momento dove vengono al mondo i figli: il momento più bello (per me) ma spesso anche molto doloroso è traumatico per altre. Una volta finito tutto devi sentire i commenti insensibili delle persone che non pensano”.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha citato alcune di queste terribili frasi: “ma sei ancora incinta?” oppure “avevi un terzo bambino che non è uscito?”. Il riferimento è alla pancia, che non si è sgonfiata prima delle sei settimane, come testimoniato dalle fotografie scattate dalla diretta interessata. Ora che il suo corpo è tornato alla normalità, la ragazza ha voluto rompere il silenzio. “Ci ritroviamo totalmente diverse fisicamente e mentalmente rispetto a quelle che eravamo prima. Dobbiamo iniziare ad accettare e ad amarci per quello che siamo diventate: mamme e quindi guerriere”.

Gracia de Torres, sfogo post parto: il messaggio su Instagram

Gracia de Torres, nel suo sfogo post parto pubblicato su Instagram, ha voluto lanciare un messaggio importante e di positività alle neo-mamme come lei. “Personalmente non mi hanno mai spaventato né mi hanno mai fatto effetto i commenti negativi sulla mia pancia. Il fatto di avere questi due miracoli mi rende la donna più bella al mondo, con i kili in più o meno, mi sento bella comunque. Ho imparato ad avere coraggio e molta pazienza, perché il nostro corpo è davvero incredibile. Ho imparato ad amarmi e a non accelerare quello che non si può, ma anche a non lasciarmi andare solo per il fatto di essere mamma. A 40 giorni di distanza dal momento più bello della mia vita, senza diete e senza esercizio, il mio corpo da solo è quasi ritornato a come era prima”. Le foto d’altronde lo dimostrano.

E conclude: “Non ci sono solo belle magre o brutte in carne. Ma ci sono magre malate e in carne sane e bellissime. La cosa che importa è amarsi ed essere quello che vogliamo essere”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gracia de Torres Vargas (@gracia_de_torres)





