Graduatoria bonus psicologo/ Impossibile da trovare online: come guardarla?

La graduatoria del bonus psicologo non potrà esser reperita online. Questo è uno dei problemi che sta affliggendo molti contribuenti, che oggi si trovano impossibilitati dal reperire l’elenco comodamente con qualche click. Ma allora, che cosa dovranno fare per trovare i beneficiari?

La graduatoria è stata già pubblicata o meglio dire stilata, come dichiarato dall’INPS con il messaggio numero 4446 del 09-12-2022. Il motivo per la quale non si può trovare online è legato ad un problema di privacy sulla pubblicazione dei dati personali dei beneficiari.

Graduatoria bonus psicologo: dove trovarla?

Visto che la graduatoria del bonus psicologo non è pubblicabile online, per poterla trovare è indispensabile avere un sistema d’autenticazione digitale, ovvero essere in possesso di SPID, CIE oppure CNS.

La sezione interessata è “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul sito ufficiale dell’INPS. Ricordiamo, il bonus in questione, è destinato a chi ha avuto problemi psicologici dalla prima emergenza sanitaria del Covid-19, mentre la domanda è scaduta il 24 ottobre 2022.

Sarà responsabilità dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale accertarsi che le risorse economiche siano sufficientemente disposte dalla Regione/Comune di riferimento del beneficiario. Il compito di chi potrà usufruire del voucher per il percorso da uno specialista della salute mentale, sarà quello di controllare autonomamente la graduatoria.

Se rientrasse nell’elenco dei beneficiari, potrà sfruttare il bonus psicologo calcolando la data di pubblicazione del messaggio che annuncia l’approvazione del voucher, la cui attesa verrà riassunta con un decorso di 180 giorni di validità del codice univoco per usufruire del bonus in questione e cominciare a sostenere le sessioni di psicoterapia.

Nel messaggio ufficiale INPS, viene reso noto non solo l’importo del coupon da usufruire, ma anche il “codice univoco associato da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia e da utilizzare dallo stesso ai fini della rendicontazione”.

Suggeriamo di accertarsi fin da subito, della graduatoria del bonus psicologo già consultabile nella propria area riservata.











