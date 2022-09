Graduatoria Medicina 2022: risultati test online e punteggi/ Voto minimo ammesso è…

La graduatoria del test di Medicina 2022, tenutosi lo scorso martedì 6 settembre, uscirà ufficialmente quest’oggi, giovedì 29 settembre 2022, sulla piattaforma denominata Universitaly. È il giorno del verdetto, dunque, per migliaia di studenti del Belpaese, anche se, in verità, i candidati hanno già avuto modo di scoprire i loro punteggi e le risposte esatte lo scorso 23 settembre, eseguendo l’accesso all’area riservata del portale telematico. In data odierna, invece, troverà spazio sul sito la graduatoria nominativa per merito, che farà definitivamente sollevare il sipario sulla situazione.

Peraltro, c’è ancora grande incertezza circa l’orario di pubblicazione della graduatoria del test di Medicina 2022, che negli anni non ha mai rispettato una scaletta ben precisa. Ad oggi, non sono pervenute comunicazioni di sorta in merito, ma, se prendiamo come riferimento l’anno 2020, possiamo scoprire come essa fosse stata immessa in rete alle ore 11, mentre nel 2021 campeggiava online già a partire dalle 7 del mattino. Insomma, uno scenario da monitorare di ora in ora.

GRADUATORIA TEST MEDICINA 2022: QUALE SARÀ IL PUNTEGGIO MINIMO PER ESSERE AMMESSI?

A seguito dell’uscita della graduatoria del test di Medicina 2022 gli esperti potranno analizzarla nel dettaglio, stabilire il punteggio minimo per entrare effettivo ed eseguire al tempo stesso una previsione sul primo scorrimento. Ricordiamo che la graduatoria è gestita dal Ministero dell’Università e della Ricerca e premia sempre lo studente che ha il punteggio più alto, il quale avrà la precedenza nel scegliere l’ateneo a lui più congeniale. Nella graduatoria del test di Medicina 2022, accanto ai nomi dei candidati, figurerà pertanto la dicitura “assegnato” o “prenotato”.

Gli assegnati sono coloro che hanno ottenuto il posto nella sede indicata e devono procedere all’immatricolazione all’università, mentre i prenotati sono tutti quei candidati che hanno ottenuto uno dei posti disponibili, ma non all’interno della loro prima scelta. Possono quindi decidere di immatricolarsi nella sede alla quale sono stati momentaneamente assegnati oppure attendere lo scorrimento nella sede della prima preferenza espressa, confermando l’interesse a rimanere in graduatoria.











