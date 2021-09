Graduatoria test medicina 2021/ Risultati online: punteggi anonimi, dove consultarli

E’ stata resa pubblica la graduatoria relativa al test di medicina 2021. Dopo due settimane di attesa, dal 3 settembre ad oggi, gli studenti aspiranti camici bianchi possono finalmente accedere ai punteggi, rigorosamente in forma anonima. Ciò che troveranno le future possibili matricole sarà un elenco dei vari punteggi ordinati secondo il codice etichetta, assegnato ad ogni test di ogni studente. Ovviamente solo chi conosce il proprio codice etichetta (codice alfanumerico applicato il giorno della provo sul foglio delle risposte e sulla scheda anagrafica) può recuperare il risultato del test svolto e capire come sia andata.

SCUOLA, DISTANZIAMENTO E TRASPORTI/ Classi divise e ore più brevi: la soluzione c'è

Ma come fare per visionare la graduatoria del test di medicina 2021? Semplicemente bisognerà accedere alla propria area personale che troverete sul portale Universitaly che trovate cliccando su questo indirizzo. A quel punto, dopo aver inserito le proprie credenziali, bisognerà recuperare il proprio codice etichetta e il gioco sarà fatto. Come sottolineano i colleghi di Studenti.it, una volta ordinati i vari risultati, si potranno fare le prime ipotesi circa quale sarà il punteggio minimo per poter entrare nel corso di medicina 2021 della propria università. Per avere la certezza, però, bisognerà attendere ancora qualche giorno, e precisamente il prossimo 28 settembre, quando verrà pubblicata la graduatoria nominativa nazionale con tutti i dati ufficiali.

Azzolina vs Bianchi/ "Non ha fatto nulla sulla scuola, non è mai entrato in un'aula"

GRADUATORIA TEST MEDICINA 2021: COME FARE SE SI DIMENTICA IL CODICE ETICHETTA

Cosa fare se avete smarrito il vostro codice etichetta? Nessun problema, perchè sarà comunque possibile controllare la graduatoria di medicina 2021, e se non volete aspettare la fine del mese, quando verrà reso pubblico l’elenco con i nomi e cognomi, potrete utilizzare un piccolo escamotage, consigliato sempre da Studenti.it.

Per farlo bisognerà controllare le soluzioni del test di Medicina, e calcolare quindi con precisione il proprio punteggio, ricordarsi di assegnare 1.5 punti per ogni risposta corretta e 0.4 punti in meno per quella sbagliata, e 0 invece per una risposta non data. Bisogna quindi fare il calcolo esatto del punteggio ottenuto per ogni argomento della prova, dopo di che, nella lista dei candidati secondo il codice etichetta, bisognerà cercare un candidato che ha fatto il nostro stesso punteggio parziale per argomento, nonché totale. A quel punto dovrebbe essere possibile risalire al proprio codice etichetta e quindi al proprio score.

SCUOLA/ Una strategia per migliorare i sufficienti e salvare i migliori

© RIPRODUZIONE RISERVATA