Graduatorie ATA di terza fascia: via alle domande/ Profili, requisiti e come presentare la richiesta

Si è aperta un paio di giorni fa – precisamente martedì 28 maggio 2024 – la possibilità per il personale ATA delle scuole di presentare la richiesta per le graduatorie di terza fascia che sarà valida per il triennio tra il 2024 e il 2027: un’occasione, insomma, da cogliere al volo perché gli aspiranti supplenti del personale che non presenteranno la richiesta rischiano di rimanere tagliati fuori per i prossimi tre anni in cui non sarà previsto alcun aggiornamento. Vi ricordiamo da subito – prima che corriate a compilare la domanda per le graduatorie ATA di terza fascia in questo momento – che la finestra per la presentazione rimarrà aperta fino al 28 giugno 2024, periodo nel quale anche chi ha già presentato la domanda nell’ultimo triennio dovrà necessariamente ripresentarla prima di vederla decadere nell’oblio.

Prima di addentrarci nei requisiti e nelle posizioni per cui potrete fare richiesta, ci teniamo a precisare che le domande dovranno essere inoltrate – come di consueto – tramite la piattaforma POLIS Istanze online che vi richiederà di accedere tramite SPID o CIE e di cliccare semplicemente sul pulsante “Vai alla compilazione” nell’apposita istanza dedicata alle graduatorie ATA di terza fascia. Da lì, dopo la presa visione della normativa vi basterà indicare la provincia di destinazione e l’istituto scelto, e – dopo un paio di ulteriori conferme – selezionare nell’elenco le posizioni per cui intendete presentare la richiesta per poi seguire fino alla fine i suggerimenti automatici del form.

Requisiti e posizioni aperte per le graduatorie ATA di terza fascia: tutti i dettagli

Ora, chiarite le modalità con cui potrete presentare la domanda di accesso alle graduatorie ATA di terza fascia, ricordiamo che potere presentare sia istanza di inserimento, che di conferma, aggiornamento o depennamento – in base alle vostre esigenze – e che in ogni caso la domanda sarà unica per ogni posizione o istanza. Nella domanda, inoltre, potere inserire fino ad un massimo di 30 differenti scuole (ovviamente tutte nella stessa provincia) consci che nel caso in cui ne indicherete solamente una il vostro eventuale inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia sarà limitato al solo istituto ‘capofila’, ovvero il primo indicato nel form.

Le posizioni che si sono aperte sono quelle di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere e Collaboratore Scolastico, che hanno come requisito il solo diploma di qualifica triennale purché inerente al ruolo; ma anche quelle di Infermiere – unico ruolo a richiedere una laurea – e di Operatore dei servizi agrari per il quale basterà che siate in possesso di un attestato professionale. In ognuno di questi casi per non vedervi esclusi d’ufficio dalle graduatorie ATA di terza fascia – nel caso non ne siate già in possesso – dovrete conseguire entro il 30 aprile 2025 il certificato di alfabetizzazione digitale.











