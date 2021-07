Graduatorie ATA terza fascia: le pubblicazioni definitive/ Elenco regione per regione

Nelle scorse ore è iniziata la pubblicazione delle graduatorie definitive riguardanti l’aggiornamento della terza fascia ATA. Gli uffici scolastici, come sottolineato dai colleghi di OrizzonteScuola.it, hanno iniziato a pubblicare gli avvisi con appunto gli “elenchi” ufficiali. Al momento sono solo poche le province italiane che hanno provveduto all’operazione, e precisamente Avellino in Campania, Sassari nella regione Sardegna, e infine le province toscane di Lucca, Massa Carrara, Prato, Pistoia e Pisa. Poca “roba” rispetto al totale delle zone della nostra penisola, ma l’elenco è in corso di aggiornamento e potete trovarlo cliccando su questo link.

Massimo Galli choc: "Inevitabile vaccinare under 12"/ "Solo così fermeremo il virus"

Ricordiamo che dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie ci sono dieci giorni di tempo utili per presentare un eventuale reclamo, dopo di che gli stessi elenchi diventano definitivi. E a riguardo l’ufficio scolastico di Siena (ma vale lo stesso per le altre province), ha fatto sapere che: “Si precisa che avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento e non allo scrivente Ufficio, che non fornirà risposta ai reclami erroneamente pervenuti. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Le graduatorie sono visibili sul sito di ogni istituzione scolastica pubblicate all’albo pretorio on line”.

Genova, neonata abbandonata in Culla per la vita: sta bene/ Via all'iter per l'affido

GRADUATORIE ATA TERZA FASCIA: FRA PRIVACY E PUNTEGGIO

Il reclamo è inoltre impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Ricordiamo che le graduatorie ATA terza fascia provvisorie sono state pubblicate nella fascia 8-15 luglio, così come comunicato in precedenza dal ministero della pubblica istruzione, dopo di che, passati i 10 giorni le stesse sono divenute definitive.

La pubblicazione degli elenchi avviene online da parte delle varie scuole, e la graduatorie appare priva dei dati sensibili per rispetto della privacy. Inoltre, andando su Istanze Online, quindi su Altri Servizi, sarà possibile visualizzare il proprio punteggio, selezionando Visualizzazione graduatorie d’istituto pers. ATA III fascia, Dettaglio dati graduatoria.

Cdm oggi: Riforma Giustizia, Elezioni 3 ottobre/ Sintesi Cartabia-partiti: le novità

© RIPRODUZIONE RISERVATA