Graduatorie bonus psicologo 2023/ Nuovo sblocco e proroga: cosa cambia?

Le graduatorie già presenti e valide per il bonus psicologo 2023, fino ad oggi sono state bloccate. Ma per fortuna abbiamo delle buone notizie: per giugno e luglio 2023, sono stati messi a disposizione nuovi fondi economici.

L’apertura delle graduatorie per poter aderire alle sedute psicologiche, favoriranno nuovi beneficiari che oggi soffrono di ansia, depressione e stress fisico ma soprattutto mentale. Una notizia che potrà rallegrare e migliorare la condizione di chi oggi soffre.

Graduatorie bonus psicologo 2023: si conferma l’estensione

Lo sblocco delle graduatorie per il bonus psicologo 2023, fa sperare in una proroga, e quindi una platea più ampia di coloro che soddisfando i requisiti, erano in attesa del contributo.

Se prima era necessario far domanda prima del 20 giugno, oggi è possibile attendere un po’ oltre grazie alla proroga dell’agevolazione. Prima di cantar vittoria, attendiamo l’ufficialità che sarà messa in atto grazie alla presentazione del Decreto Attuativo.

L’INPS ha messo in atto delle nuove disposizioni che vanno a chiarire la posizione di alcuni beneficiari. Chi non ha appositamente sfruttato le risorse economiche, perderà il beneficio e i fondi saranno nuovamente immessi per dar spazio a nuovi beneficiari.

Per quanto riguarda la nuova proroga, essa favorirà chi era entrato in graduatoria, ma non ha avuto possibilità di poter usufruire del beneficio in quanto erano finiti i fondi stanziati inizialmente.

Chi ha perso – volutamente – la possibilità di riscuotere il bonus psicologo 2023, aveva 180 giorni di tempo per presentare la richiesta, tramite un codice univoco ottenuto al momento dell’accettazione.

I prossimi beneficiari potranno ottenere il contributo, tramite le graduatorie inerenti al bonus psicologo 2023 grazie alle nuove risorse messe a disposizione dall’INPS. Per visionarle è sufficiente accedere all’area riservata a e andare nella sezione “Contributo sessioni psicoterapia”.











