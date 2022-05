Gráinne Mullan, chi è la moglie di Andrew Fletcher (Depeche Mode)/ Avevano superato le nozze d’argento

Andrew Fletcher muore a 60 anni: la notizia sconvolge il mondo della musica

Il mondo della musica è in lutto: è venuto a mancare in data 26 maggio 2022, Andrew Fletcher, storico tastierista dei Depeche mode. Della band britannica che ha rivoluzionato il mondo dell’elettronica in musica e dallo stile synth pop, il compianto artistico che ora il mondo del web commemora ne è stato fondatore, insieme a Martin Gore e David Gahan.

Biagio Antonacci "Blanco molestato? A me piaceva"/ Enrico Ruggeri "Nessuna tragedia"

La prima pubblicazione della band, Speak & Spell, veniva rilasciata nel 1981 e da subito ottevenva fin un successo importante di pubblico e critica. Fin da questo primo lavoro Andrew si impone come protagonista non solo dell’architettura sonora e quindi la definizione del suono, ma anche per il management della band, in particolare curando la parte amministrativa dei Depeche mode. Tale ruolo riesce a tenerlo attivo anche quando subentra l’ingresso nel gruppo di Alan Wilder nel 1982. Negli anni più bui e turbolenti dei Depeche mode, Andrew Fletcher, scomparso all’età di 60 per cause ancora ignote, copre il ruolo di collante della band britannica. Andrew Fletcher era felicemente sposato, con Grainne Mullan, e alla sua morte lascia la consorte e i figli nati dal loro matrimonio.

Fedez annuncia 'La dolce vita', nuovo singolo con Tananai e Mara Sattei/ "L'estate può cominciare"

Chi è Gràinne Mullan, consorte di Andrew

“Siamo scioccati e pieni di immensa tristezza per la prematura scomparsa del nostro caro amico, membro della famiglia e membro della band”, si legge nella nota diramata dal gruppo formato nel 1980, Depeche mode, sulla scomparsa di Andy.

Sul conto della consorte del compianto tastierista dei Depeche Mode, Gràinne Mullan, si sa ben poco, data la scelta della donna di tenersi a distanza dai media e il mondo del gossip in generale.

Ma è risaputo che Andrew era spostato con Gràinne Mullan, sua fidanzata di lunga data, dal 16 gennaio 1991. I due hanno avuto due figli, Meghan e Joe e il loro matrimonio ha superato le nozze d’argento, durando 29 anni. Gràinne come l’amato Andrew Fletcher è britannica.

BOB DYLAN/ La nuova “Blowin’ in the wind” all'asta per un milione di sterline

Nel frattempo i fedeli supporters del compianto musicista, via social, rilasciano messaggi di condoglianze sentite destinati in particolare ai più vicini al compianto Andrew Fletcher, tra cui proprio la moglie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA