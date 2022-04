Grammy Awards 2022, diretta tv e video streaming YouTube/ Come vederli in Italia

Grammy 2022, quando e come vederli in tv e streaming

Si terranno nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 aprile le assegnazioni dei Grammy Awards 2022, i più importanti riconoscimenti internazionali in ambito musicale. La 64esima edizione della cerimonia si tiene alla MGM Gran Garden Arena a partire dalle ore 2.00 italiane, ovvero circa le ore 17:00 per chi si trova a Las Vegas. Ma il live streaming avrà inizio alle ore 00.30 italiane con il red carpet, il backstage e le interviste alle star presenti. I Grammy Awards 2022 vengono trasmessi in diretta tv negli Stati Uniti da CBS oltre che in video streaming e on demand su Paramount+.

Nessun canale televisivo in Italia manderà in onda l’evento in diretta tv, in quanto a detenere i diritti in esclusiva è il canale americano CBS. Ciò non vuol dire però che non si possano seguire comunque i Grammys in streaming, oltre che sui canali social della Recording Academy. Anche per questa edizione accadrà quanto sperimentato l’anno scorso. Ci sarà, infatti, una divisione dei Grammy Awards 2022 in due blocchi.

Grammy 2022, diretta tv e video streaming

Il primo blocco dei Grammy Awards 2022 è caratterizzato dalla consegna di gran parte dei premi. Questa prima parte dell’evento è chiamata Premiere Ceremony: vengono assegnati circa 70 premi. Questo primo blocco potrà essere seguito in diretta streaming sul sito ufficiale dell’evento, oltre che con pillole video sul canale YouTube della Recording Academy. Qui sarà trasmessa in diretta la premiazione solo di alcune categorie. Invece il secondo blocco, dedicato alle premiazioni principali è un’esclusiva di CBS e di Paramount+, potrà essere seguito quindi solo negli Stati Uniti, attraverso i canali in abbonamento della rete televisiva statunitense, appunto non in Italia in diretta tv. Quindi, nel nostro Paese non è possibile seguire questa porzione della serata. Si può comunque restare aggiornati in diretta su tutti i social dei Grammy Awards 2022 per scoprire chi ha vinto. Sono previste 86 categorie, prendendo in considerazione la musica uscita tra il 1 settembre 2020 e il 30 settembre 2021. Il conduttore dell’evento Trevor Noah, presentatore e comico sudafricano conosciuto per il suo The Daily Show.

Grammy Awards 2022: le principali candidature

Ad ottenere più candidature è stato Jon Batiste, il musicista americano premio Oscar nel 2021 per le musiche di Soul. Lo seguono con otto candidature Justin Bieber, Doja Cat ed H.E.R. Ad essere nominati nelle quattro categorie più importanti e cioè Album, Registrazione, Canzone dell’anno e Miglior nuovo artista sono stati Olivia Rodrigo e Finneas, il fratello di Billie Eilish.

Rodrigo ha ottenuto le nomination grazie al suo album di debutto Sour e per la sua canzone drivers license. Finneas, fresco di Oscar per il brano di James Bond, ha ottenuto le sue nomination grazie al lavoro di co-autore e produttore per la sorella e per il suo album di debutto intitolato Optimist. Sono in molti a chiedersi se Kanye West potrà spuntarla per la categoria miglior album. In pole position per il momento ci sono però Taylor Swift con Evermore e Billie Eilish con Happier than ever. Il brano di Olivia Rodrigo potrebbe invece ambire l Grammy nella categoria “Song of the year”. La Rodrigo però se la dovrà vedere con Bad habits di Ed Sheeran.

Grammy 2022: Lady Gaga super ospite, Kany West assente

Alla conduzione dei Grammy Awards 2022 ritroveremo Trevor Noah, dopo il suo debutto come presentatore dello show dello scorso anno, in un’edizione che è stata caratterizzata dal distanziamento sociale e da esibizioni a distanza. La cerimonia sarà aperta dai Silk Sonic, super-duo composto da Bruno Mars e Anderson.Paak. Annullata invece la performance dei Foo Fighters, colpiti dalla tragica morte del batterista Taylor Hawkins. Durante lo show ci sarà però un tributo all’amato batterista, scomparso recentemente. Altro omaggio sarà invece dedicato a Stephen Sondheim, leggenda di Broadway scomparso lo scorso novembre a 91 anni. A celebrare la sua carriera sarà un’esibizione di Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr, Ben Platt e Rachel Zegler.

Super ospite della serata dei Grammy Lady Gaga. Sono previste nel corso della serata di premiazione le seguenti esibizioni: Jon Batiste, Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Cynthia Erivo, H.E.R., Lil Nas X con Jack Harlow, Leslie Odom Jr, Nas, Ben Platt, Olivia Rodrigo, Chris Stapleton, Rachel Zegler, J Balvin con Maria Becerra, John Legend, Silk Sonic, Carrie Underwood, Maverick City Music, Aymée Nuviola e Billy Strings. Fra i candidati non mancano i Bts che, in caso di vittoria, sarebbero il primo gruppo coreano ad aggiudicarsi un Grammy.

