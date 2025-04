Un’afghana attivista per i diritti umani è stata costretta a scappare in Gran Bretagna perchè con i Talebani al potere rischia la vita per il suo ruolo da collaboratrice dei governi occidentali, una volta arrivata in Uk però ha ricevuto una sorpresa scioccante, la sua richiesta d’asilo è stata respinta dal ministero dell’Interno poichè, secondo quanto spiegato nella motivazione, la donna “non corre alcun rischio nel suo paese, nel quale può tranquillamente tornare in tutta sicurezza“. Il quotidiano The Guardian ha raccontato la storia della protagonista, chiamata col nome di fantasia Mina, intervistandola direttamente per raccogliere la testimonianza di quanto accaduto.

Ue, risposta ai dazi Usa includerà nuove regole per le Big Tech/ "Più tasse e controlli su GDPR e uso dati"

“Ero sicura che la mia domanda sarebbe stata accolta, quando sono arrivata ero piena di speranze, ma ora vivo ogni giorno con il timore di essere rimpatriata“, dice, ricordando anche le condizioni nelle quali era costretta a vivere in Afghanistan come membro di una organizzazione che portava avanti progetti di formazione a favore delle donne: “Ogni mattina salutavo la mia famiglia pensando che potesse essere l’ultima volta, passavo ogni giorno davanti ai posti di blocco e il cuore mi batteva forte, molti miei colleghi sono scomparsi“.

Germania rivuole la riserve d'oro dagli USA: "Non possiamo fidarci"/ CDU: "Forse sono stati reinvestiti"

Mina, attivista afghana respinta da Uk: “Vivo con il timore di essere rimpatriata, con i talebani rischio la vita”

La decisione del Ministero britannico, di respingere la domanda di asilo di Mina, donna afghana attivista per i diritti umani, è stata motivata dal fatto che, secondo l’ufficio immigrazione, non ci sarebbero i requisiti per concedere il diritto di protezione, in quanto: “La richiedente può godere di una rete di supporto grazie alla sua occupazione e pertanto non sussiste alcun rischio di persecuzione“. Una decisione che il legale della donna ha definito “Scioccante e sconvolgente“, anche perchè i membri delle ong che collaborano con i governi occidentali sono generalmente ben accolti in Gran Bretagna, soprattutto quando si dedicano a progetti per l’emancipazione femminile.

Giorgia Meloni a Congresso Lega: “stop Green Deal e dazi interni”/ “Autonomia, fisco agile: Governo compatto”

Come ha sottolineato poi l’avvocato, in Afghanistan attualmente i talebani stanno smantellando tutte queste organizzazioni, per portare avanti la repressione nei confronti delle donne, alle quali sono stati tolti praticamente tutti i diritti, perciò il rischio in caso di rimpatrio è aumentato notevolmente. Il caso però non sembra essere isolato perchè come ha riportato il The Guardian nell’articolo, nell’ultimo trimestre del 2004 il tasso di concessioni di asilo ai cittadini afghani è diminuito drasticamente passando dal 98% dell’anno precedente al 36%.