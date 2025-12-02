Assegnati i premi del Gran Galà del calcio 2025, Napoli conquista quelli più ambiti, grande presenza dell'Inter

Gran Galà del calcio 2025, i premi del Napoli

Nella serata di ieri è andato in scena il Gran Galà del calcio 2025, una cerimonia nella quale sono stati premiati i protagonisti della passata stagione del calcio italiano, dai giocatori agli allenatori passando anche per arbitri e dirigenti, come era prevedibile grande protagonista è stato il Napoli campione d’Italia con però anche una grande presenza dell’Inter. Il premio più importante, quello del miglior giocatore della stagione è stato vinto dal centrocampista del Napoli Scott McTominay, votato come MVP dell’annata 2024/2025 anche dalla stessa Serie A dopo la vittoria dello scudetto.

Altro premio arrivato in casa Napoli è poi quello del miglior allenatore, che ancora una volta viene assegnato ad Antonio Conte che riesce a battere i finalisti Cesc Fabregas e Claudio Ranieri, i partenopei vincono anche il premio di miglior società, ritirato da Aurelio De Laurentiis, battendo Inter e Bologna. Gli azzurri riescono quindi a conquistare tutti i premi più importanti grazie ad una stagione importante come quella appena conclusa che sono sintomo di una continua crescita della società sia da un punto di vista sportivo che di obiettivi e ambizioni.

Gran Galà del calcio 2025, la Top 11 e gli altri premi

L’altra protagonista del Gran Galà del calcio 2025 è sicuramente l’Inter che riesce ad essere la squadra più rappresentata nella Top 11 della passata stagione e che ottiene anche il premio di miglior giovane italiano, assegnato a Francesco Pio Esposito dopo l’anno incredibile in maglia Spezia. La squadra formata dai migliori calciatori dell’anno 2024/2025 vede come portiere il romanista Mile Svilar, una difesa quasi completamente interista con Denzel Dumfries, Amir Rrahmani, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, un centrocampo con Scott McTominay, Nicolò Barella e Tijani Rejinders e attacco italiano con Mateo Retegui, Moise Kean e Lautaro Martinez.

Gli altri premi vedono Nicola Bertola dell’Udinese scelto come miglior giovane della Serie B, dopo un grande anno in maglia Spezia che lo ha portato a ricevere una chiamata dalla Serie A, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini scelti per il Premio Legend alla carriera e infine Daniele Doveri scelto come miglior arbitro. A chiudere la serata il premio per il gol più bello dell’ultima stagione assegnato al giocatore del Cagliari Alessandro Deiola per la rete realizzata contro il Venezia, nel complesso le scelte sono sembrate essere corrette e in linea con quello che si è visto l’anno passato.