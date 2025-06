Gran Premio di Imola escluso, le parole del sindaco Panieri e del presidente di Regione De Pascale

Nella giornata di ieri è stato presentato il calendario provvisorio della stagione 2026 di Formula 1 che per gli appassionati italiani ha regalato una brutta sorpresa, infatti nonostante fosse vociferato da un po’, ieri è stata ufficializzata la notizia che vede il Gran Premio di Imola escluso dal prossimo anno.

Il circuito dell’Emilia Romagna era stato reintegrato nel calendario nel 2020 come seconda gara in Italia, dopo il Gran Premio di Monza che si giocherà nel mese di settembre, tanta la delusione tra i tifosi italiani che ora si chiedono quale potrebbe essere il futuro del circuito.

Il sindaco Marco Panieri e il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale hanno commentato la notizia confermando di non essere stati colti impreparati ma che si aspettavano un simile esito, hanno poi detto di comprendere la delusione e le domande dei tifosi che negli ultimi anni hanno sempre dimostrato di poter ospitare un evento straordinario con numeri da record.

Panieri e De Pascale si sono poi detti consapevoli della complessità delle dinamiche legate al calendario che si inserivano in un accordo che prevedeva il reintegro del circuito solo fino al 2025.

Gran Premio di Imola escluso, al suo posto un circuito a Madrid

Gran Premio di Imola escluso dal calendario 2026 della Formula 1 per la integrazione di un nuovo sempre nel continente europeo, inoltre la federazione deve accontentare l’espansione a livello globale dello sport che obbliga ad aggiungere circuiti in mercati emergenti, come quelli mediorientali o americani.

Al posto della seconda gara italiana però sarà aggiunto il Gran Premio di Madrid, che porta così le gare spagnole a 2 con il circuito di Barcellona, la prima sarà quella in Catalogna che si terrà nel mese di giugno mentre quella nella capitale si disputerà a settembre.

Il calendario Formula 1 per la stagione 2026 avrà inizio in Australia con il Gran Premio di Melbourne nel weekend dal 6 al 8 marzo, a differenza del campionato corrente il calendario del prossimo anno vedrà correre il Gran Premio in Canada prima delle gare di Montecarlo e Catalunya.

Quale sarà il futuro di Imola non è certo ma Panieri e De Pascale hanno l’obiettivo di lavorare per fare in modo che nei prossimi anni possa essere preso in considerazione un reintegro del circuito nel calendario della Formula 1.

“Abbiamo chiesto al Governo e all’autorità sportiva un Tavolo Istituzionale per approfondire con precisione termini e modalità di sostegno e lavoro congiunto per riportare il Gran Premio di Formula 1 a Imola”.