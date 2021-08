Grand Hotel 2/ Anticipazioni episodi oggi 1 agosto: Gonzalo colpevole?

Grand Hotel 2, anticipazioni episodi oggi, 1 agosto

L’anniversario e Il Battesimo, sono questi gli episodi in onda oggi, 1 agosto, di Grand Hotel 2. La seconda stagione della serie ha già preso il via il mese scorso ormai e tra spostamenti e slittamento, è arrivata al secondo capitolo che presto lascerà il posto anche il terzo. Se la programmazione sarà confermata proprio la prossima settimana, sempre alla domenica sera, andrà in onda il finale di Grand Hotel 2 e l’inizio della terza stagione, cosa succederà e cosa vedremo questa sera? Ad aprire le danze sarà l’anniversario numero 6 dal titolo L’anniversario in cui al Grand Hotel si torna a parlare nuovamente della morte di Don Carlos in occasione del suo anniversario. Intanto, Javier riesce a cavarsela dopo che Don Eusebio gli ha sparato e Julio lo ha trovato riverso a terra. Ad aiutarlo ci ha pensato il dottore che riesce a salvarlo mentre Gonzalo adesso ha solo un obiettivo: provare a fare luce sulla morte del padre. Il marito di Donna Teresa e la sua morte sono al centro degli interessi di Ayala ed Hernando che decidono di rimanere in hotel.

Grand Hotel 2, Gonzalo colpevole dell’omicidio di Don Carlos?

A complicare le cose, almeno per Alicia, è il fatto che la vera identità dell’assassino di suo padre possa essere proprio quella di Gonzalo. Tutto porta verso di lui e mentre le prove fioccano, lei parla con suo cugino che le rivela che Gonzalo ha mentito omettendo parte della verità, ma questo lo rende davvero colpevole? Dall’altro lato non mancheranno le complicazioni amorose, e non solo, per gli altri protagonisti della serie. Le cose tra Adriana e Javier vanno avanti a gonfie vele almeno fino a che sul loro cammino non si presenterà la figlia della prima. La sua intenzione è quella di rovinare il rapporto della madre e del suo fidanzato, ci riuscirà oppure no? Infine, la serata in compagnia di Grand Hotel 2 si concluderà con Diego pronto a cercare l’amante della moglie mentre lei proverà a proteggere il suo bambino. Purtroppo proprio per salvarlo, finirà nei guai facendolo ammalare, morirà a quel punto?

