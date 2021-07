Grand Hotel 2/ Anticipazioni episodi oggi, 25 luglio: Julio arrestato?

Grand Hotel 2, anticipazioni episodi oggi, 25 luglio

Grand Hotel 2 continua ad allietare il pubblico di Canale5 alla domenica sera. Alla luce degli ascolti ottenuti dagli altri show in onda, sicuramente la serie ha avuto modo di ritagliarsi un posto importante nel palinsesto e così sarà per tutta l’estate visto che dal mese prossimo prenderà il via la terza e ultima stagione. Fino ad allora, però, torneremo a seguire le peripezie degli abitanti dell’hotel mettendo insieme i pezzi dei misteri che albergano tra le quattro mura della struttura. Belen e Andres hanno deciso di nascondere il bambino nell’hotel mentre i dubbi di Alicia su Javier rimangono e non solo quelli. La donna è convinta che il dottore abbia falsificato il certificato di morte del padre e questo mette tutto in gioco, chi lo ha ucciso davvero?

Julio in arresto?

Le risposte potrebbero arrivare proprio oggi, 25 luglio, nel prime time di Canale5 quando Grand Hotel 2 tornerà in onda con gli episodi dal titolo Ritorno al passato e Cecilia in cui Alicia continua a cercare la verità sulla morte del padre e Julio si offre di aiutarla. I due insieme mettono insieme i primi pezzi che portano ad un uomo senza mano, quello che si rivela essere patrigno di Andres. Nello stesso tempo Alfredo prende il posto di direttore dell’hotel per volere di Teresa che pensa così di poter risolvere i problemi economici dell’attività. In realtà si sbaglia e di grosso e nemmeno Javier sa che giocando con il fuoco potrà bruciarsi. Il giovane ha irretito una donna sposata ma questa volta anche lui sembra pronto a cedere con lei, finirà nei guai? Infine, nell’ultimo episodio della serata non mancheranno i colpi di scena.

Nel finale dal titolo Cecilia, l’episodio numero 5 di questa seconda stagione, Ayala arresta Julio sospettato di omicidio ma prima di condannarlo attende la testimonianza schiacciante. E a quel punto che entra in gioco proprio colei che presta il titolo all’episodio, Cecilia. La ladra nonché ex fidanzata di Julio, lo salverà ma solo per avere in cambio un aiuto per derubare i clienti dell’hotel. Cecilia non sa però che Julio, con un colpo da maestro, riuscirà ad uscire dalla prigione e far finire nei guai lei che prenderà il suo posto dietro le sbarre.

