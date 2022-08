Grand Hotel 3/ Anticipazioni 12 agosto: Andrés colpevole, la verità su Diego…

Grand Hotel 3, anticipazioni puntata 12 agosto: il colpevole dell’omicidio di Belen è stato svelato

Nuovo appuntamento in prima serata con Grand Hotel 3, la serie spagnola di successo ambientata agli inizi del Novecento in una lussuosa struttura alberghiera. Secondo le anticipazioni della puntata di stasera, 5 agosto, tutti i nodi cominceranno a venire al pettine quando i misteri introdotti nel corso della storia inizieranno ad essere svelati. A cominciare dall’omicidio di Belen, che verrà risolto con il colpevole che sarà scoperto.

Si intitola La variante del drago l’episodio 3×15, il primo che vedremo stasera. Andrés ammette di aver ucciso Belen e pertanto viene arrestato. Questo evento provoca un certo scompiglio al Grand Hotel e rischia di danneggiare la reputazione dell’importante edificio. Ad esserne colpita è anche la famiglia Alarcón, ma Doña Teresa è determinata a non lasciar scorrere. Diego approfitta della confusione generale per sgattaiolare fuori dall’hotel, così da impedire che Julio, Alicia e Maite lo raggiungano; al di fuori, va a seppellire il cadavere della madre assassinata, sentendosi sconvolto e si accascia a terra dal dolore. Nel frattempo, Julio riceve un nuovo indizio che condivide con Alicia e Maité: è una mappa che potrebbe aiutarli a rivelare la vera identità di Diego.

Grand Hotel 3, puntata 12 agosto: la famiglia Alarcón coinvolta nello scandalo

La serata con Grand Hotel 3 prosegue con l’episodio 3×16 dal titolo La stanza segreta. Secondo le anticipazioni, mentre Andrés è in carcere, Maite deciderà di rappresentarlo per assicurarne la difesa e provare anche la sua innocenza. Tuttavia, nonostante la sua determinazione, la brillante avvocatessa incontra molti ostacoli a causa del nuovo ispettore, incaricato delle indagini, che non perde tempo per metterle i bastoni tra le ruote.

Allo stesso modo, anche Julio e Alicia cercano di darsi da fare e vanno a caccia di informazioni, qualsiasi cosa necessaria pur di scagionare Andrés. Intanto, al Grand Hotel, la famiglia Alarcón è nel mezzo dello scandalo, Laura si comporta in modo sempre più strano e Diego scopre l’esistenza della stanza segreta…

