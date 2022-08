Grand Hotel 3/ Anticipazioni 12 agosto: Dubbi di Ayala su Bazan

Grand Hotel 3 anticipazioni 12 agosto: ritrovato il cadavere di Sagrario

Nuovo appuntamento con gli intrighi di Gran Hotel nella puntata di questa sera che andrà in onda su Canale 5 con ben due episodi il 15esimo e il 16esimo della stagione. Nel primo episodio intitolato “La variante del dragone” Julio, Alicia e Maite continueranno le loro indagini fino a scoprire il cadavere di Sagrario, la madre di Diego che l’uomo aveva sotterrato in un campo non lontano dal Grand Hotel.

Chicago Med 6/ Anticipazioni 12 agosto: Ethan si opera in segreto, ma Archer...

Intanto Alicia rivelerà a Julio di essere gelosa della sua amica Maite e poco dopo questa rivelazione Andreas sarà minacciato da donna Teresa e per evitare problemi deciderà di fare una dichiarazione di innocenza alla stampa dopo essersi autoaccusato dell’omicidio di Belen.

Grand Hotel 3 anticipazioni 12 agosto dell’episodio “Il nemico in casa”

Il secondo episodio della serata si intitola “Il nemico in casa” e vedrà Julio e Alicia convinti dell’innocenza di Andreas. Anche Maite è sicura dell’innocenza dell’uomo e così si propone per difenderlo, nonostante non abbia alle spalle una grande pratica come avvocato.

Can Yaman, il ritorno tv è Viola come il mare: "Lei vive di colori.." / Trama, data d'inizio e reazioni

Il mancato ritrovamento del corpo di Belen intanto offre a Maite la possibilità di contestare le prove raccolte dall’ispettore capo Bazan e successivamente quando viene rinvenuto un corpo irriconoscibile di una giovane donna il capo ispettore sembra non avere dubbi, e manifesta la sua volontà di giustiziare Andreas. La fretta dell’ispettore capo di fare giustizia tuttavia creerà qualche sospetto nel detective Ayala.

LEGGI ANCHE:

FBI Most Wanted 3/ Anticipazioni 11 e 18 agosto: tragico destino per Kenny...

© RIPRODUZIONE RISERVATA