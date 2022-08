Grand Hotel 3/ Anticipazioni 25 agosto 2022: colpo di scena su Belen e Andres

Grand Hotel 3, anticipazioni puntata 25 agosto 2022: Belen e Andres sono ancora vivi!

Penultimo appuntamento con Grand Hotel 3: giovedì 25 agosto 2022 su Canale5 va in onda una nuova puntata su Canale5 volta a svelare nuovi colpi di scena alle intrigate vicende ambientate all’interno dell’hotel di lusso. Il pubblico scoprirà infatti delle verità sconvolgenti su Belen e Andres, pronti a sconvolgere tutti i protagonisti della serie spagnola. Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata.

Nel primo episodio di Grand Hotel 3 che vedremo il 25 agosto 2022, Belén, ritenuta assassinata da Andres, si presenta al Grand Hotel in lacrime, dopo aver appreso della morte del marito. Il suo ritorno sorprende tutti. Dal canto loro, Julio e Maité sono preoccupati per la partenza frettolosa di Alicia. Non ci credono e non sono gli unici. I due si mettono sulle sue tracce. Allo stesso tempo, Andrés, vivo e vegeto, si nasconde da tutti, e decide di donare l’eredità di famiglia a sua madre, mentre Sofia affronta padre Grau, e Javier cerca di dimostrare la follia di Laura e Ayala…

Grand Hotel 3, anticipazioni 25 agosto 2022: Diego si vendica dell’amante della moglie

Grand Hotel 3 prosegue la sera del 25 agosto 2022 con un altro episodio. Diego ora conosce l’identità dell’amante della moglie: si tratta di Julio, ed è furioso nell’apprendere ciò. Mentre quest’ultima, Maité e Donna Teresa cercano di liberare Alicia, rinchiusa in una cella sotterranea, Diego spara a Julio e lo ferisce gravemente. Donna Teresa chiede quindi l’aiuto di Jesús. I suoi piani, però, vengono compromessi, così dovrà chiedere al suo complice di raggiungerla al Grand Hotel.

Belen ha scoperto che Andres è ancora vivo, ma finge di non saperlo. Nel frattempo, Angela cerca di abituarsi alla sua nuova condizione, Alfredo ha scoperto la verità sul tradimento di Sofia e pensa di divorziare, ma dovrà essere lei a lasciare il Grand Hotel. Infine, Sofia verrà licenziata proprio dal marito e Javier vuole che il suo matrimonio venga annullato il prima possibile…











