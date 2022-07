Grand Hotel 3/ Anticipazioni prima puntata 22 luglio: Alicia è scomparsa…

Grand Hotel 3, anticipazioni prima puntata 22 luglio: Alicia scompare, Julio la cerca ovunque

Debutta Grand Hotel 3 stasera, 22 luglio su Canale5, con la prima puntata della terza e ultima stagione. La serie spagnola è ambientata agli inizi del Novecento e segue gli intrighi e passioni all’interno dello storico Palacio de la Magdalena, a Santander. In quest’ultima stagione c’è l’ingresso nel cast di Megan Montaner, interprete di Pepa nella soap Il Segreto. In Grand Hotel vestirà invece i panni di Maite, una donna che arriva in hotel per aiutare la cara amica Alicia (interpretata da Amaia Salamanca) e Julio (il protagonista interpretato da Yon González).

Le anticipazioni della prima puntata di Grand Hotel 3, dal titolo Il primo giorno, svelano che l’azione riprenderà esattamente dal finale della scorsa stagione con l’esplosione della bomba. Julio è rimasto ferito e non appena si riprende si mette a cercare Alicia, che sembra scomparsa. Julio indaga, chiede a chiunque l’abbia vista l’ultima volta, e scopre da Mateo che la donna potrebbe essere stata rapita. Nel frattempo, al Grand Hotel arriva Maite, un’amica avvocato di Alicia, intenzionata anche a lei a scoprire che fine abbia fatto. Insieme a Julio e il Detective Ayala, la nuova arrivata si mette sulle sue tracce.

Grand Hotel 3: trama, cast e personaggi

Grand Hotel 3 si compone di 22 episodi in totale e verte sulla risoluzione dell’attentato alla vita di Andrés e sulla scoperta dell’identità dell’assassino del coltello d’oro. L’ingresso di Maite porterà la trama a sviluppare nuovi misteri: lei e Julio infatti indagheranno sui complotti di un’organizzazione che pare stia ostacolando i profitti dell’hotel, mirando a nuocere Diego.

Nel cast di Grand Hotel 3 troviamo Yon González nel ruolo di Julio Olmedo; Amaia Salamanca è Alicia Alarcón Aldecoa; Pedro Alonso è Diego Murquía; Adriana Ozores è Doña Teresa Aldecoa; Paula Prendes è Cristina Olmedo; e Megan Montaner nel ruolo di Maite Rebelles.

