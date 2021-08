Grand Hotel 3/ Anticipazioni puntata oggi 15 agosto: Javier passa ogni limite

Grand Hotel 3, anticipazioni puntata oggi, 15 agosto

L’annullamento e Il sequestro, sono questi i titoli degli episodi di oggi, 15 agosto, di Grand Hotel 3. La serie spagnola continua la sua corsa giungendo alla sua ultima stagione e, quindi, preparandosi a regalare al pubblico il gran finale. Le cose non si mettono bene per i protagonisti della serie che continuano a mettere insieme i pezzi di un giallo per poi ritrovarsi a gestirne un altro, cosa scopriremo questa volta e di che cosa sentiremo parlare nei nuovi episodi in onda su Canale5 questa sera?

Toccherà ad Ayala dimostrare che Alicia è innocente e che non è stata lei a sparare a Garrido e così la giovane torna libera per indagare ancora, questa volta su Yanes, con Julio, e lo stesso agente. I tre vogliono scoprire che cosa ha portato il padre di Alicia a lasciare in eredità una casa a Yanes e per farlo avranno bisogno di andare a fondo al loro legame anche se sembra chiaro a tutti.

Grand Hotel 3, finto rapimento per Javier ma…

Dall’altra parte, in Grand Hotel 3, non va meglio agli altri protagonisti e mentre Alicia indaga sulla morte del padre, Javier prova a mettere insieme dei soldi mettendo in scena un finto rapimento e chiedendo il riscatto, porterà a conclusione il suo piano o finirà nei guai ancora prima di avere i soldi? Nei nuovi episodi di Grand Hotel 3 non mancheranno nemmeno i problemi che stanno tenendo incollati gli spettatori ovvero quelli del triangolo Alfredo, Beatriz e Sofia e le cose peggioreranno quando proprio il ‘terzo incomodo’ verrà colpita a morte dalla sua rivale in amore, un’altra vittima peserà sull’hotel da questa sera?

Diego troverà il cadavere e capirà subito cosa è successo ma a quel punto potrebbe usare tutto a suo favore ma come? Il resto lo scopriremo proprio questa sera quando, a partire dalle 21.30 circa, Grand Hotel 3 tornerà in onda su Canale5.



