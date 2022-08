Grand Hotel 3/ Megan Montainer rivela “incredibili colpi di scena”

Grand Hotel 3, Megan Montainer su di giri per la terza stagione: “E’ una serie ricca di colpi di scena”

Manca davvero poco ad un nuovo appuntamento con la serie tv Grande Hotel 3, che torna questa sera, venerdì 19 agosto su Canale 5 dalle 21.30. Cosa accadrà in questa nuova puntata e nei prossimi episodi? A rivelare anticipazioni alquanto succose è stata l’attrice Megan Montainer, una delle interpreti principali della serie.

In una interessante intervista rilasciata al settimanale Tele Sette, la spagnola ha fatto capire che non ci si annoierà nelle prossime settimane e che il pubblico dovrà fare i conti con parecchi colpi di scena per quanto riguarda trama ed intrecci narrativi. “Il mio personaggio è una donna coraggiosa, che non si lascia mai sopraffare. La serie è ricca di colpi di scena e a Maite accade di tutto”, ha raccontato Megan.

Grand Hotel 3, Megan Montainer e i legame con l’Italia: “Una terra speciale”

Durante l’intervista Megan Montainer ha raccontato di essere molto legata ai personaggi interpretati nel corso della sua carriera. Di sicuro è affezionatissima al ruolo che interpreta in Grand Hotel 3, una serie che ha definito favolosa. “E’ stata un’esperienza fantastica lavorare a Grand Hotel, una grande produzione dal successo immenso e un’occasione con compagni di set meravigliosi. L’Italia è come la mia seconda casa. E’ una terra speciale”, ha ammesso l’attrice, che ha sottolineato con trasporto le bellezze inestimabili del nostro paese.

