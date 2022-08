Grand Hotel 4, ci sarà?/ Anticipazioni: uno speciale dietro le quinte della serie…

Grand Hotel 4 ci sarà? Perché non vedremo un’altra stagione

Grand Hotel 4 ci sarà? La serie spagnola si è conclusa in Italia con l’ultima puntata in onda il 26 agosto su Canale5. Non è stata prodotta nessun’altra stagione: infatti l’episodio 3×22 Colera rappresenta il finale di serie, in cui il destino dei protagonisti viene finalmente svelato, e ciascuno dei personaggi – a cominciare da Alicia e Julio – scenderà a patti con il proprio futuro, complice un’epidemia di colora che li mette di fronte a scelte definitive. Il lieto fine per Alicia e Julio è quindi dietro l’angolo, dopo che la giovane è stata scagionata da ogni accusa sull’attentato a Diego, che nel frattempo ha contratto la malattia.

Prima di morire, però, l’uomo ha un’ultima richiesta per la moglie che potrebbe cambiare tutto per sempre. Il colera non è l’unico problema di Diego, infatti Cisneros è sulle sue tracce e aspetta il momento propizio per attuare la sua vendetta. Per quanto riguarda gli altri personaggi scopriamo che la reunion tra Belén e Bazán avrà conseguenze drammatiche, Laura vuole chiedere l’annullamento del matrimonio, ma Javier non è della sua stessa opinione e lotta per riconquistarla con ogni mezzo.

Grand Hotel 4 non ci sarà, ma c’è uno speciale dietro le quinte…

Grand Hotel 4 quindi non ci sarà, poiché l’ultima puntata della terza stagione risolve tutte le trame lasciate in sospeso, e chiarisce per bene il destino di ciascuno dei personaggi. C’è comunque un episodio speciale che in Spagna è andato in onda dopo la trasmissione dell’ultima puntata. L’episodio extra si intitola La ultima noche en Gran Hotel, che è uno speciale dietro le quinte della popolare serie spagnola.

Si assiste a tutti gli attori protagonisti che commentano il loro tempo passato sul set di Grand Hotel, parlando delle loro impressioni riguardo al finale. Inoltre, lo speciale svela alcuni segreti della produzione, curiosità durante le riprese e molto altro, esplorando anche l’impatto che la serie ha avuto fuori la Spagna, dove è andata in onda, oltre che in Italia, anche in paesi come Russia, Francia, Germania, Ucraina, Finlandia, Lituania, Turchia, Iran e Stati Uniti.

