Grand Hotel/ Anticipazioni puntata oggi 9 giugno: che fine ha fatto Cristina?

Grand Hotel Intrighi e Passioni è la serie dell’estate che prenderà il via proprio oggi, 9 giugno, su Canale5, con le prime puntate della prima stagione. Con qualche anno di ritardo, poco più di tre, il pubblico si ritroverà a gestire relazioni complicate, amori, bugie, segreti e tradimenti, conoscendo e innamorandosi dei protagonisti del period-drama ambientato in un hotel deluxe di inizio secolo. La storia si svolge nel 1905 e il protagonista è Julio Olmedo (interpretato da Yon Gonzalez), un giovane di umili origini, che raggiunge la cittadina di Cantaloa per far visita a sua sorella Cristina, la direttrice del Grand Hotel. Ad attenderlo però ci sarà un mistero da risolvere visto che nessuno ha notizie della sorella da quando è stata cacciata dopo aver derubato un cliente. A quel punto Julio vuole indagare e così decide di rimanere all’hotel facendosi assumere come cameriere tenendo nascosta però la sua vera identità per non destare sospetti.

Grand Hotel, Julio e Alicia indagano sulla scomparsa di Cristina

Prende il via da qui la prima puntata di Grand Hotel con Julio lavoratore nella struttura e pronto a fare la conoscenza con il personale e intraprendere una relazione con Alicia Alarcón (interpretata da Amaia Salamanca), figlia di Doña Teresa (Adriana Ozores), proprietaria dell’hotel. Alicia lo aiuterà nella sua ricerca insieme ad Andrés, un umile cameriere. Sarà proprio la loro storia, intrisa di sentimenti e misteri, a spingerli a scoprire i segreti gelosamente custoditi tra le mura dell’Hotel. Prodotta dalla spagnola Bambú Producciones, la serie ha già all’attivo tre stagioni in Patria e anche in Italia si era provato a fare una sorta di remake poi fallito per gli ascolti non molto lusinghieri. La prima stagione era composta da nove episodi che andranno in onda su Canale5 in quattro serate, salvo cambiamenti relativi agli ascolti e non solo.

