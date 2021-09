Grand Hotel Excelsior, Rete 4/ Una sfilata di volti famosi: da Abatantuono a Verdone

Grand Hotel Excelsior va in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, giovedì 2 settembre, a partire dalle ore 21.30. Si tratta di una pellicola del 1982 che vede alla regia la coppia Castellano e Pipolo che ci ha regalato tante risate nei diversi film prodotti quali ad esempio Mani di Velluto, Il bisbetico domato, Asso, Innamorato pazzo, Grandi magazzini e molti altri ancora.

Il duo si è occupato anche della sceneggiatura mentre la produzione del film è stata a cura dei fratelli Mario e Vittorio Cecchi Gori. I due registi hanno diretto alla perfezione un cast di attori italiani, impegnati solitamente in film comici, quali Adriano Celentano, Enrico Montesano, Diego Abatantuono, Carlo Verdone e Eleonora Giorgi solo per citare i più importanti. Le scene sono state curate da Bruno Amalfitano, già presente nei sopra citati film, il montaggio è stato seguito da Antonio Siciliano e le musiche da Armando Trovajoli.

Grand Hotel Excelsior, la trama del film

La trama del film Grand Hotel Excelsior è incentrata sulle vicende di diversi personaggi che si trovano all’interno del Grand Hotel Excelsior. La più importante è sicuramente quella che vede coinvolti Taddeus, interpretato da Adriano Celentano, che nelle vesti del direttore dell’albergo segue le vicende amorose della signorina Vivaldi, cioè Eleonora Giorgi, che cercherà in tutti i modi di suicidarsi per amore, per scoprire poi alla fine che entrambi si amano alla follia.

Abbiamo poi la storia del cameriere Egisto Costanzi, interpretato da Enrico Montesano, che rimasto vedovo fa credere alla propria figlia di essere un ricco uomo d’affari che alloggia proprio nell’hotel; l’improvvisa visita della figlia lo obbliga a realizzare una messinscena, con la complicità anche di Taddeus ma alla fine scopre che la figlia lo amerebbe anche nel caso in cui lui fosse un semplice cameriere.

Carlo Verdone invece si ritrova nelle vesti di un piglio burino, Pericle Coccia, che si allena all’interno della struttura per conquistare il titolo di campione italiano; ma la buona cucina e la passione per le donne non gli permettono di realizzare questo sogno in quanto, innamorato di Maria, cameriera dell’hotel, passa una notte di passione prima dell’incontro e perderà quindi in malo modo.



