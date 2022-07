Grand Hotel Excelsior/ Su Rete 4 il film con Diego Abatantuono ed Enrico Montesano

Grand Hotel Excelsior andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, sabato 23 luglio, a partire dalle ore 21.25. Si tratta di una commedia corale del 1982 scritta e diretta da Castellano e Pipolo (Grandi Magazzini, Mia moglie è una bestia, Il ragazzo di campagna) ed interpretato da un cast molto nutrito di comici italiani. Nel cast Adriano Celentano, Carlo Verdone, Diego Abatantuono ed Enrico Montesano. Nonostante la critica l’abbia più volte demolito il film è diventato negli anni un piccolo cult anche perché nel cast sono presenti, come visto, dei veri totem della comicità italiana. Si ride, ci si diverte ma alla fine, questo va riconosciuto, non si va molto in profondità.

Grand Hotel Excelsior, la trama del film

Al Grand Hotel Excelsior si intrecciano le vicende di ospiti e personale. Il direttore, Taddeus (Adriano Celentano) deve fare continuamente i conti con Ilde Vivaldi (Eleonora Giorgi), un’ospite che ha deciso di tentare il suicidio a seguito di una delusione amorosa. Taddeus si impegna a trovare, proprio fra gli altri ospiti dell’Hotel, l’origine dei problemi di X. Nel frattempo Egisto Costanzi (Enrico Montesano), cameriere dell’albergo, ha fatto credere alla figlia Adelina (Daniela Introini) di essere addirittura il direttore dell’hotel.

Non sa come confessare alla figlia, che si trova in un collegio svizzero, di svolgere una mansione tanto umile. Nuovi ospiti, intanto, continuano ad arrivare, fra cui il pugile Pericle Coccia (Carlo Verdone) e il Mago di Segrate (Diego Abatantuono), un sensitivo dai modi volgari ma dotato di veri poteri soprannaturali. Coccia sfrutta la sua permanenza al Grand Hotel per gli ultimi allenamenti in vista di un incontro importante, ma coglie anche l’occasione per fare festa e finisce per innamorarsi di una delle cameriere della struttura. Col tempo Taddeus comincia a nutrire sentimenti sempre più profondi verso Ilde, mentre la vita di Egisto si complica terribilmente: la figlia sta per arrivare per una visita a sorpresa e si aspetta di trovare l’hotel diretto dal padre. Intanto il Mago di Segrate stupisce tutti prevedendo il futuro, leggendo la mano agli ospiti e preparando il suo esperimento più ardito: la levitazione umana.

