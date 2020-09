Grand Hotel Excelsior/ Su Rete 4 il film con Enrico Montesano e Carlo Verdone

Grand Hotel Excelsior va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1982 dalla casa cinematografica della Intercapital con la regia di Castellano e Pipolo i quali si sono occupati anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Armando Trovajoli con il montaggio di Antonio Siciliano e la fotografia curata da Danilo Desideri. Nel cast sono presenti tanti attori italiani e personaggi famosi tra cui Adriano Celentano, Enrico Montesano, Carlo Verdone, Diego Abatantuono, Eleonora Giorgi, Aldina Martano, Gerry Bruno e tanti altri.

Grand Hotel Excelsior, la trama del film

Nello straordinario e magnifico Grand Hotel Excelsior si incrociano le storie di diversi personaggi alle prese con tante situazioni divertenti. La struttura ricettiva viene gestita dall’affascinante ma burbero direttore Taddeus il quale deve tentare di far quadrare i conti e soprattutto mantenere un livello di qualità molto alto sia per i prodotti offerti che per quanto concerne i servizi. Il direttore quotidianamente è alle prese con una bella e giovane donna di nome Ilde la quale è profondamente innamorata di lui fino ad arrivare addirittura a togliersi la vita.

Alla fine l’amore trionferà e sarà proprio questa donna anche ad aiutare l’eclettico direttore nel salvare il suo eccezionale albergo. Nella struttura arriva anche un giovane pugile di nome Pericle il quale insieme al proprio inseparabile manager, sta per prepararsi per affrontare un incontro che si terrà proprio all’interno del Grand Hotel. Per lui si tratta di un incontro che potrebbe segnare in positivo la sua carriera, ma al quale non riesce a dare tutta l’attenzione che lo aiuterebbe.

Infatti non perde occasione per saltare gli allenamenti e soprattutto concedersi generosi spuntini a base di panini e birra. Come se non bastasse tutto questo, il giovane pugile dovrà anche gestire una improvvisa relazione d’amore che instaura con una cameriera dell’albergo stesso. L’incontro non andrà come immaginato e questo lo incentiverà a pensare ad una nuova occupazione ed in particolar modo diventerà a sua volta un cameriere dell’albergo.

Nel Grand Hotel, inoltre, arriva anche un famoso mago il quale si lascerà andare ad un incredibile numero di magia che purtroppo finirà in malo modo con tanto di ricovero in ospedale. Nel personale operante all’interno del Grand Hotel, figura anche un uomo che lavora come cameriere ma che finge alla figlia di essere un importante imprenditore. Quando la figlia lascerà il collegio in Svizzera dove si trova, per una vacanza a sorpresa con il padre, quest’ultimo dovrà cercare di tenere nascosta la sua vera situazione professionale.



