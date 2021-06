Grand Hotel intrighi e passioni/ Anticipazioni 16 giugno: la scoperta di Julio

Grand Hotel intrighi e passioni, anticipazioni seconda puntata oggi, 16 giugno

Grand Hotel intrighi e passioni torna in onda questa sera su Canale5 dopo la fredda accoglienza della scorsa settimana. La serie non è partita con il piede migliore e non poteva essere altrimenti visto che già la versione italiana era stata bocciata su tutta la linea. Chi ha seguito la prima puntata sa bene che al centro della serie c’è un ragazzo, il giovane Julio Olmedo, che parte per andare ad incontrare sua sorella Cristina ma si ritrova davanti un mistero da risolvere. La donna è scomparsa nel nulla e così, fingendosi un altro, riesce ad ottenere un lavoro per sondare il terreno e scoprire la verità sulla sua sorte. A complicare le cose ci penserà la storia d’amore tra Julio e la bella Alicia, cosa verrà a galla in questa seconda puntata?

Grand Hotel, Julio scopre un traffico di oggetti trafugati?

L’appuntamento è fissato per oggi, 16 giugno, alle 21.30, con la seconda puntata di Grand Hotel Intrighi e passioni con la puntata dal titolo La casa abbandonata in cui assisteremo alla dipartita di Pascual per mano di Diego. Proprio quest’ultimo chiederà la mano di Alicia mentre Belen accetta la proposta di Andres nonostante porti in grembo proprio il figlio di Diego. Questo però non sarà l’unico triangolo d’amore della serie e di cui sentiremo parlare in questo secondo appuntamento.

Al Grand Hotel continuano a susseguirsi colpi scena visto che toccherà a Donna Angela opporsi alle nozze di Andres mentre Eugenia, vittima degli ardori giovanili, si lascia sedurre da Javier che però perde la testa anche per sua sorella, Mercedes, come si evolverà questo intricato triangolo? Julio, invece, continua ad indagare su sua sorella e si trova alle prese con quello che sembra essere un traffico di oggetti trafugati dall’hotel e poi rivenduti. Davvero c’è questo dietro la sua morte?

