Grand Hotel Intrighi e passioni/ Anticipazioni puntata oggi 23 giugno: Julio in arresto?

Grand Hotel Intrighi e passioni, anticipazioni puntata oggi, 23 giugno

Luna di sangue e Il gioiello scomparso sono i due episodi di Grand Hotel Intrighi e Passioni che andranno in onda oggi, 23 giugno, su Canale5 avvicinandosi al doppio finale in onda già alla fine di questa settimana. Al centro di tutto c’è Julio perché una volta che la sua vera identità è ormai venuta a galla rischia davvero grosso almeno fino a che Ayala, inaspettatamente, gli chiede di collaborare alle indagini. Chi ha seguito la serie fino ad adesso sa bene che il giovane è arrivato in hotel voglioso di incontrare la sorella ma di lei non vi era traccia da un po’ e così ha deciso di lavorare come cameriere inserendosi nel personale proprio per scoprire qualcosa in più su quanto le è accaduto. Ma proprio negli episodio di questa sera ne sapremo di più visto che i due si rendono conto di avere a che fare con un serial killer e così chiedono ad Alicia di aiutarli ad evitare il prossimo omicidio, i tre insieme riusciranno ad evitare il peggio?

Grand Hotel Intrighi e passioni Julio in arresto?

I nuovi episodi di Grand Hotel Intrighi e Passioni in onda oggi, 23 giugno, rivelano che Eugenia, folle di gelosia, spinge da un balcone la sorella Mercedes. A quel punto, mentre lei lotterà tra la vita la morte Alicia finisce nei guai per via della sua voglia di ficcare il naso. Un uomo con un coltello d’oro, proprio quella che è stata etichettata come l’arma del delitto, la seguirà nei corridoi dell’hotel. Siamo sicuri che riuscirà a salvarsi ma il colpo di scena arriverà nel secondo episodio della serata dal titolo Il gioiello scomparso quando Ayala si dice pronto ad arrestare Julio per omicidio.

Andres dice a sua madre di essere il padre del figlio che Belen aspetta mentre Javier viene sfidato a duello dal generale, riuscità a salvarsi? Alicia aiuta Julio e poi proprio insieme a lui scopre che Diego era l’amante di Cristina e potrebbe essere stato lui ad ucciderla e così Ayala lo arresta, ma siamo sicuri che andrà a finire davvero così per lui? Nel finale dell’episodio in onda oggi scopriamo che Cristina è viva e salva la vita a Julio, cosa succederà ancora?

