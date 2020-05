Grand Hotel La Sonrisa a Sant’Antonio Abate/ La location de Il Castello delle cerimonie

Pubblicità

Il Grand Hotel La Sonrisa a Sant’Antonio Abate è la location del programma cult “Il castello delle Cerimonie” di Donna Imma Polese. Durante la puntata finale di “Seconda vita”, il talk show di Gabriele Parpiglia si racconterà la storia di Donna Imma Polese, la figlia del celebre Antonio Polese il “boss delle cerimonie” scomparso il 1 dicembre del 2016. Dopo la morte dell’ex boss delle cerimonie il passaggio del testimone è andato automaticamente alla figlia Imma Polese che da anni gestisce questa bellissima struttura alberghiera in cui si svolge uno dei programmi televisivi di maggior successo degli ultimi anni. Il castello delle cerimonie, infatti, è diventato un programma cult conquistando non solo il piccolo schermo, ma anche i social. Il Castello altro non è che il Grand Hotel La Sonrisa sito a Sant’Antonio Abate, un piccolo comune della regione Campania. Il Castello è stato realizzato sulle fondamenta di un’antichissima villa del ‘700 e si trova a pochissima distanza dalla città di Napoli. All’interno della struttura è possibile soggiornare in 50 stanze arredate con uno stile veneziano e barocco. Una scelta non causale, visto che l’intento è sempre stato quello di stupire il visitatore con un arredamento sopra le righe, originale, sontuoso e un po kitsch.

Grand Hotel La Sonrisa a Napoli: 50 stanze

Tra le 50 stanze del Grand Hotel La Sonrisa Castello delle Cerimonie, tre sono quelle considerate un “must to see”: si tratta della Sala Piscina, la Sala Reale e la Sala Luigi XV. Per chi volesse farvi vista l’indirizzo completo è il seguente Via Stabia, 500, 80057 Sant’Antonio Abate NA. Intanto è notizia di questi giorni che anche il castello dei sogni di Real time sta vivendo un momento molto difficile dal punto di vista economico per via del Coronavirus. Stando a quanto rivelato dal quotidiano Metropolis, Matteo Giordano, marito di Imma Polesa e responsabile della struttura, ha dichiarato: “oltre a non poter vivere la felicità degli sposi, abbiamo lasciato a casa 100 stagionali che, il 24 aprile, avremmo dovuto assumere come ogni anno”. La diffusione del Covid-19 e il lockdown imposto dal Governo di circa due mesi per contrastare la diffusione del virus ha costretto tantissime persone ad un dietrofront. Ben 250 le cerimonie disdette tra i mesi di Aprile e Settembre presso il Grand Hotel La Sonrisa e le difficoltà non sembrano superate visto che ricominciare non è affatto semplice. “La paura è tanta Il nostro settore è stato dimenticato da tutte le istituzioni, eppure qui al Sud il wedding è basilare e muove un indotto di tutto rispetto” ha fatto sapere il marito di Donna Imma Polese.



