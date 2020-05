Grand Theft Auto V gratis su Epic Games/ Gta 5 per pc in download fino al 21 maggio

Pubblicità

Gta 5, uno dei giochi più venduti di sempre, sarà disponibile a titolo gratuito da questa sera. Già, avete capito bene, il mitico Grand Theft Auto V, capolavoro di Rockstar Games che ha appassionato dal 2013 ad oggi incessantemente i videogiocatori di tutto il mondo, sarà gratis dalle ore 17:00 di questa sera, sul sito di Epic Games Store. L’ufficialità non vi è ancora, ma le indiscrezioni che spingono in tal senso sono molteplici, a cominciare da un tweet pubblicato dagli stessi ragazzi di Epic Store, poi prontamente cancellato ma nel contempo screenshottato da moltissimi utenti. Tra l’altro, il sito di Epic è stato offline per qualche minuto stamane, forse le due questioni sono collegate? Chi lo sa, fatto sta che visitando ora lo spazio web suddetto, fra i giochi gratis scaricabili c’è ne è anche uno definito “misterioso”, con un countdown che scadrà appunto alle ore 17:00 di oggi.

Pubblicità

GRAND THEFT AUTO V GRATIS SU EPIC GAMES: IL GIOCO PIÙ VENDUTO DI SEMPRE

La versione scaricabile di Gta 5 sarà quella per personal computer, e qualora non lo aveste mai giocato, questa potrebbe essere l’occasione giusta, anche perchè, una volta che partirà il download, il videogioco rimarrà per sempre di vostra proprietà. Tornando al tweet sospetto di cui sopra, non è da escludere che il post sia stato pubblicato in un momento sbagliato, e a breve potrebbe essere ripubblicato; tra l’altro conteneva anche un video di presentazione, di conseguenza, era stato realizzato con tutti i crismi per pubblicizzare il grande evento. Il gioco, se il tutto verrà confermato, sarà disponibile in download gratuito fino al prossimo 21 maggio, e l’offerta è senza dubbio da non lasciarsi sfuggire. Gta V è il gioco più venduto di sempre, totalizzando la cifra monstre di ben 180 milioni di copie piazzate in tutto il mondo, più di una pietra miliare dei videogame come Tetris, in seconda posizione a quota 170 milioni di copie. Terzo gradino del podio, ben staccato, per Wii Sports a quota 82 milioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA