Grande Fratello 2019, Finale/ Vincitore, eliminati e diretta: Francesca De Andrè ultima finalista?

FINALE GRANDE FRATELLO: ANTICIPAZIONI E PRONOSTICI

Volge al termine la sedicesima edizione del Grande Fratello 2019, il reality più famoso della televisione: oggi giunge al suo atto conclusivo, la finale. Su Canale 5, Barbara d’Urso è pronta a dare il via ad una lunga serata, quella della finale, alla fine della quale scopriremo il vincitore di questa edizione. Il Grande Fratello 2019, in onda a partire dalle 21.30 e subito dopo Striscia La Notizia, partirà però con una sorpresa. È stata proprio la d’Urso, pochi giorni fa, ad anticiparla: “Stiamo preparando una cosa bellissima per la finale di lunedì”. Molto probabilmente si tratta di una simpatica coreografia, ormai un vero e proprio rito quando si parla dell’ultima puntata, che la conduttrice e gli ex concorrenti esibiranno in diretta. Coreografia che partirà proprio all’interno della Casa, di fronte ai finalisti di questa edizione.

GRANDE FRATELLO 2019: TELEVOTO E FINALISTI

Solo dopo questo scoppiettante esordio avrà inizio la finale del Grande Fratello 2019. Sarà una lunga serata, fatta di eliminazioni, confronti e sorprese, quella di oggi. Prima di arrivare al nome del vincitore, Barbara d’Urso dovrà svelare il nome del quinto finalista. Al momento, i concorrenti arrivati in finale sono Gennaro Lillio, Daniele, Martina Nasoni e Gianmarco Onestini. A loro andrà ad aggiungersi uno tra Erica Piamonte, Francesca De André ed Enrico Contarin. Sono loro i tre concorrenti attualmente al televoto: solo uno tra loro resterà per la finalissima, altri due, invece, dovranno abbandonare immediatamente la Casa e la possibilità di vincere il programma. Una volta scoperto l’ultimo nome, si aprirà la gara tra i finalisti che, uno dopo l’altro, finiranno al televoto. Ma ovviamente durante la serata non mancheranno sorprese, momenti emozionanti e situazioni divertenti.

CHI È IL VINCITORE DEL GRANDE FRATELLO? I PRONOSTICI

Quella che si sta chiudendo è un’edizione ricca di colpi di scena, litigi, sorprese e flirt. È nato l’amore tra Kikò e Ambra, Francesca ha scoperto il tradimento del fidanzato Giorgio, c’è stato l’avvicinamento a Gennaro, il loro primo bacio, ma non dimentichiamo le emozioni contrastanti vissute da Serena nel ricevere le lettere della madre e del fratello biologici. Questi sono solo alcuni dei momenti che hanno coinvolto i telespettatori in queste settimane. E non sono mancati “ospiti” speciali che hanno, a loro modo, sconvolto gli equilibri dei coinquilini: dal dottor Lemme a Guendalina Canessa, passando per Vladimir Luxuria e Taylor Mega.

Ma chi vincerà il Grande Fratello 2019 e si porterà a casa il premio di 100 mila euro? I pronostici, in attesa della proclamazione del vincitore, non mancano. Un nome prevale su tutti ed è quello di Martina Nasoni. La “ragazza col cuore di latta” non piace solo per la storia che porta con sé, ma anche per il suo carattere forte, spigliato, ironico e divertente. La giovane è riuscita a conquistare il consenso di molti e anche di Cristiano Malgioglio. L’opinionista del Grande Fratello 16 ha chiaramente palesato la sua preferenza attraverso i social dove ha invece dichiarato di non apprezzare per nulla Francesca De André e Gennaro Lillio. I pronostici si avvereranno?



