Grande Fratello 2019/ Gennaro in manette con Taylor Mega: Francesca s’ingelosisce

Proseguono le dinamiche del Grande Fratello 2019. Nella Casa tra circa dieci giorni, si spegneranno le luci della 16esima edizione che, nonostante tutto, ha sfornato ancora una volta personaggi molto interessanti. Il feeling tra Gennaro Lillio e Francesca De André è sempre alle stelle e lui cerca di rubarle baci: “Io la vivo un po’ più spinto rispetto alle altre volte. Lei invece la vive uguale a prima”, confida lui. “La vedo frenata, molto frenata… io provo ma prendo sempre pali ma io persevero, non getto le armi. Ci potrebbe stare che fuori da qui lei potrebbe non cercarmi, invece da parte mia io la cercherò”. Anche Francesca De Andrè si confida: “Oggi mi ha strappato pure un bacio. Mi sento comunque non libera ma più libera di prima di lasciar giocare anche Gennaro. Lui è la persona che si sta prendendo cura di me, standomi vicino. La persona che invece doveva prendersi cura di me fuori da qui, ha fatto tutt’altro… non posso negare che lui mi abbia fatto stare bene!”.

Grande Fratello 2019, Francesca gelosa di Gennaro

Enrico ci “prova” con Taylor Mega ma tra di loro c’è Daniele Dal Moro, che si avvicina sempre di più all’ex isolana. “E’ da capire se gli piacciono i muscoli o i simpatici”, s’interroga lui in confessionale con Kikò e Gennaro. In questi giorni è stato il compleanno di Valentina e quindi si festeggia con un bel canestro nel giardino del Grande Fratello 2019. Le sue ventotto candeline spente in casa e una sorpresa: la lettera della madre. Poi la cestista, s’interroga sulle parole scritte dalla mamma, pensando che fuori non stia andando bene: “Dov’è il fidanzato della Vignali? E’ partito? Non si è mai palesato. Cartelloni, messaggi, regali…” racconta la De Andrè. Valentina ne parla in confessionale: “Non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo, sta molto nel suo. Se avessi vicino una persona tale e quale a me non andrebbe bene… però boh!”, conclude. Il budget della prossima settimana sarà scandito dalla prova del “sì” e del “no”. Enrico è il primo ad accettare la sfida, rispondendo alle domande tramite canzoni: “Sono entusiasta, grazie mille!”, racconta il veneto in confessionale. Poi è il turno di Gennaro ammanettato con Taylor Mega. “Vuole fare il bravo ragazzo ma secondo me dovrebbe tirare fuori un po’ di più di cazzimma, non ne esci benissimo, sei sempre appresso a lei”, lo rimprovera l’influencer. Francesca pare essersi arrabbiata moltissimo tanto che nelle ultime ore, la “coppia” ha avuto una nuova discussione per via della sua gelosia: qualcosa si muove dentro il suo cuore?

