Grande Fratello 2019/ Kikò Nalli fa un passo indietro con Ambra? “Non è amore…”

È tempo di riflessioni nella Casa del Grande Fratello 2019. Si parla di affetti e di amore e Kikò Nalli si concentra sul rapporto con Ambra Lombardo. I due non hanno avuto modo di viversi molto e, ciò che è nato tra loro, è cresciuto a distanza. L’ex marito di Tina Cipollari, chiacchierando con Vladimir Luxuria, tiene però a chiarire che quello che lo lega ad Ambra non è amore. “Qua stiamo parlando di piacersi, non di amore formato” ammette Kikò, che riflette anche sulle voci secondo le quali la bella professoressa potrebbe prenderlo in giro. “Ogni dubbio sarà tolto dal momento in cui io avrò possibilità di parlare e di vedere reazioni. – ammette il noto hairstylist – Adesso non posso giudicare perché io sono qui, sono ovattato, non so niente e non capisco niente. Fuori possono dire quello che vogliono ma quello che decide della mia vita sono sempre stato io”.

GENNARO LILLIO E I TIMORI SULLA SUA FAMIGLIA

Immerso nelle riflessione è anche Gennaro Lillio. Dopo la lite con Francesca De André, il modello del Grande Fratello 2019 riflette sulla lettera ricevuta lunedì in diretta da parte di suo padre. In confessionale, allora, dichiara: “Mio padre mi ha abbandonato quando avevo 3 anni perché si è separato con mia madre. – e aggiunge – Si è rifatto un’altra famiglia, so che ha anche dei figli. Io dai 3 anni fino ad oggi non ho mai più avuto notizie di lui”. Gennaro teme di venire a conoscenza di cose dolorose: “Se vengo a sapere di una verità diversa a me farebbe star male” ammette e chiede poi informazioni su suo fratello gemello, per sapere come sta affrontando la situazione all’esterno: “Non abbiamo mai parlato di questa storia, ho delle cose da risolvere”.

