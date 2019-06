GRANDE FRATELLO 2019/ Kikò Nalli torna sui social ma il suo primo pensiero è….

Sarà un’edizione sfortunata questa per il Grande Fratello e i suoi personaggi. Quando Francesca De Andrè e compagnia bella usciranno dalla casa di Cinecittà la tv sarà letteralmente spenta, o quasi, e questo significa che non riempiranno programmi e pomeridiano di Canale 5 almeno fino a che, salvo quelli di cui ci dimenticheremo, tornare a settembre. Mentre alcuni ancora combattono in casa in attesa della finale, c’è a chi è andata meglio ovvero Kikò Nalli che non solo è già protagonista in tv ma è tornato anche sui social. Il suo primo pensiero è stato per Ambra Lombardo? Sembra proprio di no visto che, proprio mentre lei racconta della loro notte insieme alla Giulietta e Romeo, lui ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto ma è felice anche di essere tornato alla vita di tutti i giorni: “Eccomi, buongiorno. Non ho dormito e adesso sto andando a fare colazione al bar dove andavo tutte le mattine. Torno alla vita normale. Ragazzi è dura ma è una cosa bellissima. Anche la puzza dell’asfalto la amo. Grazie per avermi sostenuto, grazie per essermi stati vicino, grazie di tutto. Spero che la mia semplicità e normalità siano arrivate a tanti” e ancora: “E’ vero: non sono andato in guerra però è anche vero che quello che è uscito fuori è tutta purezza e tutta normalità. Io sono fatto così. Chi non mi conosce non lo sa, chi mi conosce lo sa. Un bacio, grazie a tutti quei che mi hanno sostenuto”. Quale sarà il suo prossimo pensiero “social”? (Hedda Hopper)

DALLE LITI ALLA PACE

Francesca De André e Gennaro Lillio non è l’unica coppia che sta vivendo un riavvicinamento nella Casa del Grande Fratello 16. Anche Martina e Daniele hanno avuto modo in questi ultimissimi giorni di chiarirsi e chiacchierare di molte cose importanti. La ragazza si è lamentata con lui del fatto che avrebbero potuto conoscersi molto meglio se lui avesse abbassato un po’ la barriera, ma lui ammette di essersi allontanato da lei perché lo ha fatto apparire come il “cattivo” della situazione. Questo ha dato il via ad un riavvicinamento tra i due, fatto di confidenze molto importanti. Daniele, infatti, ha svelato di pensare a ciò che li attende fuori. “Io a queste persone che mi vogliono bene ho dato davvero poche gioie ma lunedì sera, secondo me, hanno fatto un sorriso!” dice lui. “Quello che conta è che le persone che per me sono state male, ora siano felici!” dichiara, mentre non riesce a trattenere le lacrime.

MARTINA E DANIELE, RIAVVICINAMENTO AL GRANDE FRATELLO 2019

Daniele, in confessionale al Grande Fratello, ammette di aver voluto aprirsi con Martina e darle “qualcosa in più di me”. Più tardi Martina si confronta con Francesca De André proprio sullo sfogo di Daniele e su come questo importante passo di lui l’abbia colpita. “Per me è un ragazzo in gamba – spiega -, con cui posso parlare ma lui qui si è concentrato su altre persone!”. Anche in confessionale Martina spiega poi di aver capito dalle sue lacrime e dal suo modo di parlarle che Daniele Dal Moro è davvero un ragazzo di cuore. Chissà che questi ultimi giorni non servano ai due ragazzi per riavvicinarsi del tutto e, chissà, dare inizio al qualcosa di più di una semplice amicizia.



