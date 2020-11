Grande Fratello 2020, pagelle e nominati/ Gregoraci in crisi, eliminata la De Blanck

Le pagelle della 21esima puntata del Grande Fratello Vip 2020

Puntata di grandi emozioni la 21esima del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini si muove da una sorpresa all’altra anche perché al televoto ci sono 4 personaggi molto forti di questa edizione. Francesco Oppini non riesce a trattenere le lacrime di fronte alle parole di stima e amore del padre Franco che in un videomessaggio ammette di desiderare un rapporto “più profondo” una volta uscito dalla Casa. Un momento toccante, intenso. VOTO 7. Forte e allo stesso tempo fragile, Dayane Mello si conferma uno dei personaggi di questa edizione che più dividono il pubblico a casa. Talvolta ambigua, questa sera prima di tutto madre: VOTO 8. Nessuna sorpresa, invece, per Rosalinda/Adua, che è stata la prima salvata dal televoto. La concorrente appare però ancora un po’ frenata, sottotono. VOTO 5,5.

Fuori Patrizia De Blanck, Vip sconvolti dalla notizia di Signorini

Grande protagonista invece Patrizia De Blanck: prima l’incontra il suo ex amante Andrea, poi sua figlia Giada per la quale versa un fiume di lacrime. Infine scopre di essere l’eliminata di questa puntata. Va via una concorrente determinante di questa edizione che, tra alti e bassi, è riuscita a lasciare una chiara impronta nella Casa. VOTO 7,5. Non pervenuti Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Ancora poco presente nelle dinamiche Giulia Salemi. Tante emozioni, sì, in questa 21esima puntata ma poco movimento, soprattutto poche liti. D’altronde una grossa fetta è stata dedicata da Alfonso Signorini all’apertura della busta rossa che ha svelato ai concorrenti che il Grande Fratello si allunga fino a febbraio. Una rivelazione che ha sconvolto tutti, Elisabetta Gregoraci in particolare. La conduttrice si è mostrata in tutta la sua fragilità ed è crollata in lacrime per suo figlio Nathan. Deciderà di andare via? VOTO 7.

I nominati della 21esima puntata

Concludiamo svelando eliminati e nominati di questa serata. L’eliminata, come abbiamo già accennato, è stata Patrizia De Blanck. La contessa ha lasciato la Casa per sempre e non ha trovato il biglietto di ritorno nella sua busta. I nominati di questa settimana invece sono Selvaggia Roma, Enock, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Rosalinda, Francesco Oppini e Dayane Mello.



