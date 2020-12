Grande Fratello 2020, ritiri / Natale dentro la casa? Oppini e Gregoraci scappano!

Natale e Capodanno dentro la casa del Grande Fratello VIP? Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini non ci pensano due volte e appena possono comunicano il loro ritiro ufficiale da quest’edizione 2020. Ci prova in tutti i modi Alfonso Signorini, ma alla fine solo Dayane Mello cambia idea e conferma il proseguimento. La resa di Gregoraci e Oppini scatena reazioni significative durante la diretta. Tommaso Zorzi va in crisi e perde la testa per quella che definisce “una doccia fredda”. Non si aspettava che Francesco potesse abbandonare la casa la sera stessa. Ci pensa Cristiano Malgioglio a consolarlo, con un bacio che sui social fa già parlare. Pierpaolo Petrelli, invece, sorride. Se da un lato mastica amaro per l’uscita di Elisabetta, dall’altro può godersi la sua compagnia nel Cucurio, dato che la showgirl abbandonerà il programma non prima di lunedì sera.

Grande Fratello Vip 2020: pagelle e ritiri ufficiali

Voto 4 a Pierpaolo Petrelli che non riesce a vivere il Grande Fratello VIP senza Elisabetta Gregoraci. Dice di voler dare un taglio ad un rapporto che non sboccia, ma alla fine pende dalle sue labbra e dimentica l’orgoglio. 7 alla showgirl, che fa valere il suo carisma e tutto sommato vive e ha vissuto la sua esperienza al GF secondo i suoi canoni. L’uscita dalla casa è un sospiro di sollievo per lei, ma forse anche per il pubblico, stanco del tormentone con Petrelli. A Francesco Oppini diamo un 7, anche se probabilmente dovrebbe imparare a prendersi meno sul serio. Ha ragione Pupo, però, quando dice che il Grande Fratello VIP perde un pezzo importante dal suo scacchiere. 6 a Dayane Mello, che si conferma molto fragile e altalenante come personaggio. Ci commuove però quando riceve la sorpresa video del padre.

Grande Fratello Vip 2020: pagelle e nomination

Le nomination finali regalano le scintille tra Selvaggia Roma e Andrea Zelletta (voto 4). La nuova concorrente piace per la sua grinta, ha tanta energia e troppi coinquilini contro. Fa bene a rimetterli in riga quando i toni si alzano senza un vero motivo. Voto 7. Non altrettanto impattante Giacomo Urtis, ancora piuttosto assente dalle dinamiche della casa, voto 4. La metà di Malgioglio che al contrario è sempre una garanzia per lo share, voto 8. Stefania Orlando (7) ha carattere e voglia per portare a termine la sua avventura dentro la casa, apprezziamo lo stile e il modo con cui vive questa esperienza. Rosalinda (5) tentenna sul possibile ritiro ma poi resta, anche se va in nomination con Selvaggia, Pierpaolo e Stefania. Chi resisterà fino a Natale e Capodanno dentro la casa?



