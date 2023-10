Grande Fratello 2023, 11a puntata/ Diretta, nuovi concorrenti e televoto: attesa per Mirko Rossetti

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 16 ottobre

La nuova settimana di canale 5 si apre con un’imperdibile puntata del Grande Fratello 2023 che torna in onda oggi, lunedì 16 ottobre, con l’undicesimo appuntamento. Grandi sorprese nel corso della serata affidata, come sempre, alla conduzione di Alfonso Signorini che, insieme all’opinionista Cesara Buonamici e alla commentatrice social Rebecca Staffelli, è pronto a raccontare le ultime vicende della casa più famosa d’Italia. Tra simpatie, amori e dichiarazioni, non mancherà il momento dell’esito del televoto che decreterà il preferito del pubblico che porterà così a casa l’immunità. Al termine della decima puntata, sono finiti al televoto tre grandi protagoniste della casa ovvero Beatrice Luzzi, Rosy chin e Grecia Colmenares. Il web non ha dubbi e ha indicato ancora in Beatrice la preferita, ma la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo.

Heidi Baci gelosa di Valentina per Vittorio al Grande Fratello?/ "Inizia ad irritarmi, non mi sta piacendo!"

Grande attesa, inoltre, per l’ingresso dei nuovi concorrenti. Il cast del reality non è affatto chiuso e già questa sera nuovi inquilini potrebbero varcare la famosa porta rossa del bunker di Cinecittà. Stando ad alcune indiscrezioni, i primi, nuovi concorrenti potrebbero essere Mirko Rossetti, Jill Cooper e Giampiero Mughini anche se il pubblico attende soprattutto l’ingresso di Jane Alexander.

Giuseppe Garibaldi prende in giro Beatrice Luzzi?/ "Voleva fidanzarsi con una famosa": la segnalazione choc

La dichiarazione di Paolo a Letizia e nuovo confronto tra Heidi e Massimiliano

L’amore, nella casa del Grande Fratello 2023, non manca e, dopo la nascita della coppia formata da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, arriva la dichiarazione di Paolo a Letizia. “Non sono riuscito ad eliminarti dalla mia testa. A me piaci e punto. Io l’ho ammesso a me stesso. Il fatto che tu sia fidanzata non cambia nulla sul mio pensiero, perché continui a piacermi, però so che sei occupata e ti rispetto”, le parole di Paolo che poi è tornato sui propri passi aggiungendo – “Parlando con Letizia le ho detto che c’è un’attrazione, che mi piace, ma resto sempre della mia idea. Primo: non ci provo con una ragazza fidanzata. Secondo: da quello che ho potuto vedere fino a oggi, non è la persona adatta a me, ma non per questo non può piacermi una persona. Letizia ha tutto quello che manca a me”, ha raccontato ad Alex.

Paolo Masella innamorato di Letizia?/ "Mi piace ma non è adatta a me. Ha tutto quello che a me manca"

Non mancherà il momento dedicato ancora a Heidi e Massimiliano Varrese. Quest’ultimo ha tentato nuovamente un avvicinamento, ma Heidi non ha mostrato grande entusiasmo ed è apparsa infastidita. “Però scollati, parliamo bene. Non mi stare addosso, mi dà fastidio”, ha detto Heidi di fronte a Massimiliano che era a pochi centimetri da lei.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

L’undicesima puntata del Grande Fratello 2023, dunque, si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Come sempre, la diretta televisiva comincerà, su canale 5, alle 21.30. Contemporaneamente, grazie a Mediaset Infinity, sarà possibile vedere la diretta streaming della puntata, ma anche la diretta dalla casa e le singole clip dedicate ai vari momenti della serata.













© RIPRODUZIONE RISERVATA