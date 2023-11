Grande Fratello 2023, 16a puntata/ Diretta e televoto: sorpresa speciale per Ciro Petrone?

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta sesta puntata

Giovedì 2 novembre, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2023. La 16esima puntata del reality show condotta da Alfonso Signorini con la collaborazione dell’opinionista Cesara Buonamici e della commentatrice social Rebecca Staffelli, sarà ricca di sorprese, emozioni, ma anche di discussioni e confronti. Al centro della puntata, diversamente da quanto accaduto nei precedenti appuntamenti, potrebbe esserci Fiordaliso che, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad un duro sfogo contro alcuni concorrenti. In particolare, a finire nel mirino della cantante sono stati Letizia e Garibaldi: i due saranno protagonisti di un confronto proprio con Fiordaliso?

Spazio, naturalmente, al televoto. Al termine della scorsa puntata, in nomination sono finiti Alex, Beatrice, Fiordaliso e Giselda. Quello di questa sera è un televoto al positivo: chi sarà il preferito del pubblico?

Grande Fratello 2023: momenti speciali per Ciro, Giselda e Rosy

Sarà una puntata davvero speciale quella del Grande Fratello 2023 per alcuni concorrenti. Ciro Petrone, nelle scorse ore, ha ammesso di non stare bene non escludendo un probabile ritiro. Per lui, così, questa sera, in casa arriverà la fidanzata Federica a cui è legato da 12 anni e che potrebbe convincerlo a restare. Dovrebbero esserci delle sorprese anche per Rosy Chin e Giselda Torresan il cui atteggiamento divide non solo la casa, ma anche il pubblico.

Nel corso della serata, poi, ci sarà modo per parlare non solo del rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice, ma anche del riavvicinamento tra quest’ultimo e Massimiliano Varrese. Infine, spazio al rapporto speciale tra Letizia e Paolo che continuano ad allontanarsi e a riavvicinarsi.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

L’appuntamento con il Grande Fratello 2023 e la diretta televisiva è per questa sera, alle 21.30 su canale 5. Per seguire, invece, il reality show in diretta streaming, basta collegarsi a Mediaset Infinity che, con due regie diverse, permette anche di vedere cosa accade in casa durante le puntate serali con Signorini. Con Mediaset Infinity, inoltre, è possibile rivedere anche le precedenti puntate o le singole clip dedicate ai vari momenti.

